Белорусская железная дорога к новогодним праздникам запустит дополнительные поезда

Путешествие с комфортом. Белорусская железная дорога запустит дополнительные поезда для перевозки пассажиров в дни рождественских и новогодних праздников. С 27 декабря по 9 января по популярным направлениям будут курсировать 67 дополнительных составов. В первую очередь поезда свяжут столицу с областными центрами, а также Пинском, Коммунарами, Оршей. Если спрос на дополнительные поезда у пассажиров сохранится, их количество увеличат.