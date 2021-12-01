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Белорусская железная дорога к новогодним праздникам запустит дополнительные поезда
Путешествие с комфортом. Белорусская железная дорога запустит дополнительные поезда для перевозки пассажиров в дни рождественских и новогодних праздников. С 27 декабря по 9 января по популярным направлениям будут курсировать 67 дополнительных составов. В первую очередь поезда свяжут столицу с областными центрами, а также Пинском, Коммунарами, Оршей. Если спрос на дополнительные поезда у пассажиров сохранится, их количество увеличат.
Билеты на поезда межрегиональных линий в пределах страны можно приобрести за 45 суток до отправления, а на составы региональных - бизнес-класса - за 20.
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