Дополнительные поезда к новогодним праздникам запустят на БелЖД

На Белорусской железной дороге запустят дополнительные поезда в дни рождественских и новогодних праздников. Так, с 27 декабря по 9 января по популярным направлениям будут курсировать 67 дополнительных составов. В первую очередь поезда свяжут столицу с областными центрами, а также Пинском, Коммунарами, Оршей. Если спрос на дополнительные поезда у пассажиров сохранится, их количество еще увеличат.



Билеты на поезда межрегиональных линий в пределах страны можно приобрести за 45 суток до отправления, а на составы региональных линий бизнес-класса - за 20.