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Республиканская система мониторинга общественной безопасности (РСМОБ) продолжает развиваться не только за счет увеличения количества камер. Об этом рассказал заместитель начальника управления оперативно-информационной работы КМ МВД Беларуси Сергей Столярчук в "Актуальном интервью".

По его словам, система состоит из трех главных составляющих. "Первая - МВД. Как прописано в указе, оно является специально уполномоченным государственным органом, который осуществляет координацию всей работы данной системы. Вторая составляющая - оператор. Это у нас РУП "Белтелеком", является собственником базы данных, всей аналитики. Мы являемся таким же пользователем этой системы, как и все остальные пользователи. В то же самое время мы определяем перечень тех объектов, которые должны быть оборудованы. Этот перечень всегда обновляется, добавляются новые категории, виды объектов. И третья составляющая - разработчик, бизнес, который разрабатывает эту систему", - отметил замначальника управления.

Он рассказал, что план развития РСМОБ составляется на несколько лет. "Понятно, что количество камер не может расти до бесконечности. Поэтому параллельно с этим ростом развивается какая-то аналитика. Нововведение - это внешнее взаимодействие с другими информационными системами, что позволило нам взаимодействовать с "Белтехосмотром". В будущем будем взаимодействовать с Белорусским бюро по транспортному страхованию, будем фиксировать тех, у кого нет полиса автострахования. Также внешнее взаимодействие позволило нам фиксировать правонарушения по линии Госавтоинспекции", - обозначил он.

quote И наша задача не увеличить количество штрафов, а наоборот, нам бы хотелось, чтобы этого было по минимуму, просто дисциплинировать наших граждан. Дорога много чего не прощает, поэтому мы занимаемся развитием фиксации таких правонарушений. Сергей Столярчук

Таким образом, по оценке Сергея Столярчука, развитие РСМОБ направлено не на увеличение количества штрафов, а на повышение дисциплины участников дорожного движения и расширение аналитических возможностей системы.