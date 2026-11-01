Дорога жизни через Гомель: как Беларусь стала мостом спасения для жителей Алешек

Миссия, за ходом которой всю неделю следил весь мир! Алешки - населенный пункт в Херсонской области, линия боевого соприкосновения. Долгие месяцы люди там выживали. Медлить было нельзя. Впервые за последние годы усилия объединили Москва и Киев. При сотрудничестве и координации США и помощи Минска - людей удалось вывезти. Тем, кто решил остаться, - доставили все самое необходимое.

Участие Беларуси в масштабной гуманитарной миссии подтверждает высокое международное доверие к официальному Минску и лично Президенту Александру Лукашенко. Как отмечают аналитики, координировать эвакуацию мирных граждан в столь сложных условиях невозможно без железобетонных гарантий безопасности и прозрачности. Минск доверие заслужил, дипломатические форматы и логистику для разрешения кризисов предлагает не впервые. Это помогает связывать между собой противоположные позиции и, главное, спасать людей. И это спасение проходит на мирной белорусской земле.

В субботу утром самолеты с желающими покинуть Алешки и отправиться на территорию Украины, чтобы воссоединиться там с близкими, сели в аэропорту Гомеля. Беларусь встретила всех как родных, окружив их искренним человеческим теплом и максимальной заботой. По поручению главы государства был оперативно мобилизован медперсонал, подготовлены койко-места, а также сформирована 21 инициативная группа по оказанию содействия на местах. В Гомеле люди получили всю необходимую медицинскую помощь.

Последние машины с продуктами доставили в Алешки в конце мая. Потом еще были попытки привезти им хоть что-то, но заминированные дороги, обстрелы и атаки дронов лишили шанса помочь.

Картина о жизни в Алешках складывается из маленьких страшных подробностей. Ожидание у рынка, где может появиться еда, травяного супа вместо обычного обеда, долгого пути за продуктами, попыток дозвониться родным на несколько секунд и постоянного страха выйти из дома.

"Мы утром выходим? И как нам идти? Летит он, не летит? Висит он где-то или не висит? Скинет что-то сейчас, или не скинет? Как пробежать? Как пройти? Это вам на словах не передашь, это только надо увидеть этот кошмар, этот ад, этот дурдом. Когда дом жгли, я бегу с ведрами, и он висит надо мной, вот такая бандура. Я стою, прошу его: "Хватит! Что надо?"", - эмоционально рассказала о своих переживаниях женщина.

Нет электричества, газа и водопроводной воды, дефицит лекарств и медицинских материалов. Даже если доедешь до больницы, совсем не факт, что получишь помощь. Десять врачей на больницу, узкие специалисты, которые должны лечить всех от всего, не имея ничего.

"Каждый день умирают люди. Собаки бегают, разрывают трупы и съедают", - рассказал мужчина, приводя жуткие факты.

Это уже не гуманитарный кризис, это катастрофа. Город Алешки Херсонской области находится на линии боевого соприкосновения. До войны здесь проживали 24 тыс. человек, сейчас - полторы.

Критически ситуация ухудшилась летом 23-го, когда город ушел под воду после разрушения Каховской ГЭС.

"Ни дома, ничего. Все под водой утонуло", - рассказал молодой человек.

Он так и не смог проститься с мамой. Теперь его семья - пенсионер по правую руку. Не кровный родственник, а товарищи по несчастью. У них нет домов, теперь живут в одной комнате. Помогли люди.

"Взрывной волной меня откинуло сильно, от земли оторвало. Я думал, на всю жизнь останусь в инвалидной коляске", - сказал пенсионер.

С мая начали готовить эту гуманитарную миссию. Как только поняли, что это край. Первая леди США Мелания Трамп работала напрямую с представителями Москвы и Киева, переговоры вела с людьми невоенными. Омбудсменами России и Украины. Лантратова и Лубинец и их рукопожатие в Гомеле. Нейтральная сторона, гарантирующая безопасность, заинтересованная в мире и дающая шанс на мир в очередной раз у себя, это Беларусь.

Москва, Киев, Вашингтон и Минск работали вместе с одной целью - спасти мирных жителей в городе Алешки Херсонской области. Еще совсем недавно в это сложно было поверить, а сегодня говорим о том, что этот опыт вполне можно применить и при работе в других населенных пунктах. К завершению миссии об этом уже будут говорить открыто: Беларусь в этой гуманитарной операции далеко не просто площадка.

Алекс Салви, журналист американского телеканала Newsmax:

"Мы бы хотели сказать огромное спасибо Администрации Президента Лукашенко: в последнее время мы работаем очень близко и знаем, что делаем реально важную работу. У нас очень большой прогресс".

Американские журналисты стали независимыми наблюдателями. В таком статусе их делегировали США. Гуманитарная миссия получилась беспрецедентной.

Дмитрий Лубинец, уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека:

"Ни одна сторона ни разу не нарушила режим тишины. И обращаю внимание, что это впервые с 2022 года, когда режим тишины установлен на таком большом участке фактического фронта. И так долго по времени он держится".

Яна Лантратова, уполномоченный по правам человека в России:

"Гуманитарная помощь формировалась исходя из потребностей людей. Это продукты питания, средства гигиены, все необходимое, медицинские препараты, топливо, все, что необходимо людям".

Чтобы безопасно доставить груз и эвакуировать желающих, двое суток разминировали подъездные дороги. Погибли сапер и еще один сопровождающий гуманитарную миссию сотрудник.

Позиция первой леди США. И это отмечено в официальном заявлении такова: люди, живущие в Алешках, должны самостоятельно решить, куда отправиться. То есть никакого давления, никакой фильтрации. Выбор исключительно за местными жителями. Российская территория, значит, российская. К родственникам на территорию Украины, значит, на территорию Украины.

"Не хотели ехать. Но обстоятельства стали более сложными, поэтому я решила уезжать к детям", - рассказала женщина.

"Я два раза ранена, раза четыре контужена. Так что еду к дочери", - сказала другая женщина.

Есть договоренность, это подтвердил омбудсмен Верховной рады Украины не озвучивать количество эвакуированных на каждую из территорий. Суть миссии была совсем в другом.

"Зимовать? А печки уже нет, воровство процветало. Мы полмесяца провели в подвале".

"У нас очень хорошее отношение к Беларуси", - отметила эвакуированная женщина.

"Я рад, что Беларусь оказывает такую помощь. Такая нейтральная промежуточная площадка, которая помогает людям определиться, что дальше делать и как делать. И это по-настоящему братская помощь. И другого быть не может. Мы один народ: русские, украинцы, белорусы. Беларусь своей позицией такой незыблемой позицией вызывает уважение на международной арене, - считает мужчина. - И позиция вашего Президента достойна уважения. Снимаю шляпу перед Александром Григорьевичем".

Возвращаясь домой, я много думала, а каким будет утро понедельника в Алешках для тех, кто решил там остаться, кто не смог бросить дом. Режим тишины заканчивается в ночь на 2 ноября.

Ил-76. Три больших грузовых самолета с жителями Алешек в аэропорту Гомеля. К этому моменту уже были готовы все - слаженность и помощь каждому. Поддержать, сопроводить, укрыть пледом, готовы каталки. Люди искалечены физически и психологически. Медики могли лишь догадываться, кому предстоит помогать. Точной информации не было. С собой не было медкарт.

"Аллергии на препараты нет? Сейчас обезболим, все посмотрим", - говорит медик.

21 бригада скорой помощи. Около сотни обращений. Старые травмы, врожденные патологии. Годами многие не обращались к врачу. Их осмотрели и каждому помогли. Люди истощены. Хлеба месяцами не видели.

Жареный картофель - блюдо по заказу. Еще в Анапе просили, ну очень хочется. Горячее питание - первое, второе, и компот, люди. Молятся на еду.

"Спокойствие, безопасность, вот, очень большое внимание. Такого внимания в моей жизни не было, честно говоря", - улыбается мужчина.

"Спасибо, это отличная гречка", - говорит женщина рядом за столом.

Они знают цену еде - это человеческая жизнь. И шанс лишиться ее. Когда пять километров на велосипеде, объезжая мины, боишься дронов, но везешь сразу на всю родню.

Александр Тищенко, эксперт по национальной безопасности:

"То, что сегодня происходит через белорусскую территорию, говорит о признании не только участниками данного конфликта или данной ситуации белорусского интереса в безопасности, но и также международными экспертами".

Олег Лушников, председатель комитета по международным отношениям и дипломатии общественной палаты стран ЕАЭС, председатель Евразийского движения России:

"Беларусь - это сторона, которая желает мира у своих стен, мира между соседями. И кому, как не братской Беларуси участвовать в миротворческих акциях и помогать решать имеющиеся гуманитарные проблемы.

Для самых маленьких подготовлена игровая, сладкие угощения. Председатель Белорусского Союза женщин угощала детей леденцами.

Вот история, от которой слезы.

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:

"Один дедушка приехал с высоким давлением. Я повела его к медикам, но у него заело молнию на куртке. Предложила снять куртку, а для этого нужно было снять и красивую норковую шапку, которая была у него на голове. А он говорит: "Только не отдавай никому мою шапку, она мне досталась от покойника. Соседа прямо во дворе убило, и его жена сказала: ты мужчина хороший, носи". И вот он в этой шапке приехал - для него она сейчас как особый оберег. И таких историй здесь очень много. Люди поначалу находились в состоянии шока и непонимания, что с ними происходит. А потом, когда уже отогрелись, наши волонтеры рассказывали, что многие просто закрывались в туалете и плакали".

В субботу у нас появился котенок Мира, так теперь его зовут. Вот генсек белорусского Красного Креста Дмитрий Шевцов с угощениями милому пассажиру. В тот момент еще никто не знал. Рыжик остается в Беларуси. Гомельский журналист не смогла пройти мимо.

Владислава Супруновская, журналист областной газеты "Гомельская праўда":

"По возвращении семей в Украину в этой суматохе я увидела стоящую переноску и представителей Красного Креста, которые стояли очень грустными. И я подошла спросить, что случилось. Сказали, что ее оставили. Просто оставили и сказали, делайте, что хотите".

Омбудсмены Лантратова и Лубинец высоко оценили организацию всех этапов. Миссия осуществлена в условиях полной прозрачности. Есть надежды, что хорошее дело будет продолжено. А может, пора и глобальнее договариваться?

Мирные переговоры между Украиной и Россией должны стартовать в ближайшие дни в Абу-Дабе.

Пожилой человек у машины скорой помощи радостно улыбается и говорит, что в Беларуси всегда нормально себя чувствует. "Не был в Беларуси, но знал и знаю вашего Президента. Дай ему Бог здоровья. Чистота и порядок. Мы приехали, он нас накормил, напоил, понимающий человек. Такого человека, что надо поискать. Нельзя такого человека терять. Политика политикой, а справедливость нужна во всех странах мира", - уверен он.

"Хорошо нас встретили везде и проводили хорошо. Давали все нам покушать, пакеты. Спасибо всем", - поблагодарила женщина.

В Новой Гуте на белорусско-украинской границе с волонтерами, врачами и спасателями жители Алешек прощались как с родными. За несколько часов на белорусской земле они прочувствовали белорусскую заботу, внимательность, тактичность, участливость, небезразличие.

"Белорусов я обожаю. Спасибо вам", - поблагодарила женщина в автобусе.