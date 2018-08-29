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"Дорога к святыням". В Минске стартовала акция ко Дню письменности
В Минске стартовала экспедиция "Дорога к святыням". Научно-просветительская акция отправится в город Иваново Брестской области. Рано утром в Свято-Духовом кафедральном соборе в честь участников прошло богослужение и крестный ход. Паломникам вручили духовные реликвии - Благодатный огонь от Гроба Господня, икону Божией Матери и освященный хлеб. Уже в эти минуты экспедицию встречает Логойск.
Экспедиция посетит более десятка городов. Паломники примут участие в богослужениях, проведут научные и творческие встречи.
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