"Дорогами памяти" проедут жители Витебщины. Автопробег "За единую Беларусь!" открывает новые маршруты

увеличилась на три культурные точки. Сотни неравнодушных белорусов накануне традиционно с самого утра объединились общей идеей и национальной символикой и проложили путь в 180 километров по Минской области. Остановками с возможностью обменяться мнениями, несмотря на погоду, выбрали музей-усадьбу "Дзержиново" и центр экотуризма "Станьково".

Финальной точкой стало памятное место для всей страны - урочище "Благовщина", где в период немецкой оккупации уничтожили более 150 тысяч человек. Их память почтили минутой молчания. Участники автопробега начали и добрую рождественскую инициативу. На старте установили "Елку желаний". На ней письма детей, которым не от кого ждать подарка, но они очень верят в чудо. Небезразличные водители и их семьи исполнят эти мечты - купят необходимые вещи, а уже при следующих поездках передадут подарки.

В Глубокском районе дадут старт автомарафону "Дорогами памяти"