Дорогами Янки Купалы: Вязынка и другие места, связанные с биографией и творчеством поэта

Вязынка - одно из самых известных купаловских мест. Есть и другие знаковые места, связанные с важными страницами в биографии и творчестве поэта. Дорогами Купалы - репортаж Натальи Бордиловской, которая напомнила об уголках Беларуси, которые вдохновляли нашего песняра.