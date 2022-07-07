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Дорогами Янки Купалы: Вязынка и другие места, связанные с биографией и творчеством поэта

Вязынка - одно из самых известных купаловских мест. Есть и другие знаковые места, связанные с важными страницами в биографии и творчестве поэта. Дорогами Купалы - репортаж Натальи Бордиловской, которая напомнила об уголках Беларуси, которые вдохновляли нашего песняра.

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