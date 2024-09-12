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Дороги - визитная карточка страны. Что ожидает белорусские магистрали?

Более 5 тыс. км автодорог отремонтируют в 2024 году в Беларуси. Это в 1,5 раза больше, чем было сделано за 2023-й.

Что касается очередной пятилетки, реконструкцию дорог будут выполнять точечно. В первую очередь работы будут вестись на участках международных транспортных коридоров, а также на участках с интенсивным движением.

Станет ли больше бетонных магистралей? Сколько стоит 1 км пути? И на какие дороги чаще всего жалуются белорусы? Ответы на эти вопросы вы узнаете 26 октября после "Панорамы" на "Беларусь 1".

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