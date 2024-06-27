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Дороги без колеи - как в Беларуси работают над усовершенствованием асфальтобетонного покрытия
В ГП "БелдорНИИ" работают, чтобы на стадии подбора и приготовления асфальтобетонной смеси можно было определить, будет ли образовываться колея. Об этом в программе "На контроле Президента" рассказал замдиректора государственного предприятия Евгений Рокало.
Для проверки готового образца асфальтобетона не нужно ждать несколько лет, чтобы выяснить, какую нагрузку он выдержит. Специальная установка позволяет определить глубину колеи. Агрегат имитирует движение автомобильного колеса. Так специалисты определяют срок службы будущего дорожного полотна.
Метод определения глубины колеи нагруженным колесом является передовым методом, который действует и в Европе, и в РФ, позволяет определять глубину колеи, которая образуется в покрытии. И мы уже имеем представление, что будет образовываться.
Смотрите проект "На контроле Президента" ЗДЕСЬ
Как замесить асфальтобетонную смесь, показывает начальник отдела органических вяжущих Белорусского дорожного научно-исследовательского института. Берем гранит отечественного производства, добавляем отсев. Пыль сбиваем небольшим количеством воды. На каждом этапе тщательно перемешиваем. Получаем однородную массу. И напоследок добавляем битумное вяжущее. Наше дорожное тесто готово.
Мы часто удивляемся: почему ямка появилась, трещинка. Это все результат неоднородности. Даже если мы посмотрим на нашу смесь, из-за того, что мы применили мелкие камушки и небольшое количество песка, у нас получилось создание равномерных пленок. Знаете старая русская поговорка: где тонко, там рвется. Если пленка получилась тонкая, то в этом месте когда-то может образоваться трещинка или дефект.
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