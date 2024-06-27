Дороги без колеи - как в Беларуси работают над усовершенствованием асфальтобетонного покрытия

Мы часто удивляемся: почему ямка появилась, трещинка. Это все результат неоднородности. Даже если мы посмотрим на нашу смесь, из-за того, что мы применили мелкие камушки и небольшое количество песка, у нас получилось создание равномерных пленок. Знаете старая русская поговорка: где тонко, там рвется. Если пленка получилась тонкая, то в этом месте когда-то может образоваться трещинка или дефект.

Максим Жуковин, начальник отдела органических вяжущих ГП "БелдорНИИ"