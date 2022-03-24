Дороги и ремонт, трудоустройство и здоровье: прием граждан в Березино провел Максим Рыженков

Асфальтирование дорог и капремонт, трудоустройство и здравоохранение: выездной прием граждан в Березино провел первый замглавы Администрации Президента Максим Рыженков. С вопросами к нему обратились не только местные жители, с просьбой разобраться люди приехали и из других районов. Жителя Солигорска, например, волнует земельный вопрос. При оценке участка была допущена техническая ошибка, в итоге часть хозпостроек оказалась на соседской границе. Среди вопросов в сфере ЖКХ ремонт крыши многоквартирного дома. Устранять проблемы начнут уже завтра.