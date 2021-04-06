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Дороги Минска приводят в порядок после зимы

На центральных магистралях белорусской столицы после зимы обновляют разметку. Чтобы ускорить процесс, на самых загруженных участках наносить новые полосы будут в ночное время. Это позволит избежать заторов. Применять будут как проверенную технологию, так и инновационные материалы.

Госавтоинспекция обращает внимание водителей на проведение дорожных работ и рекомендует выбирать оптимальные маршруты.

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