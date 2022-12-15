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Дороги Минской области расчищают от снега около 380 единиц спецтехники
На дорогах Минской области 15 декабря работают около 380 единиц специализированной техники. Об этом сообщаетБелТА со ссылкой наУВД Миноблисполкома.
"Начавшийся в 4 утра снег не застал врасплох дорожные службы области. По информации РУП "Минскавтодорцентр", сейчас на дорогах республиканского значения работают 63 пескосолераспределителя, 2 трактора-снегоочистителя и 28 погрузчиков. Больше всего снега на трассах М4, М5 и М6. Но ситуация контролируемая. К слову, в сутки расход противогололедных материалов - пескосоли и соли - составляет 677 т и 558 т соответственно", - рассказали в УВД.
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