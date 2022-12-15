Дороги Минской области расчищают от снега около 380 единиц спецтехники

"Начавшийся в 4 утра снег не застал врасплох дорожные службы области. По информации РУП "Минскавтодорцентр", сейчас на дорогах республиканского значения работают 63 пескосолераспределителя, 2 трактора-снегоочистителя и 28 погрузчиков. Больше всего снега на трассах М4, М5 и М6. Но ситуация контролируемая. К слову, в сутки расход противогололедных материалов - пескосоли и соли - составляет 677 т и 558 т соответственно", - рассказали в УВД.