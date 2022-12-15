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Дороги Минской области расчищают от снега около 380 единиц спецтехники

Дороги Минской области расчищают от снега около 380 единиц спецтехники

На дорогах Минской области 15 декабря работают около 380 единиц специализированной техники. Об этом сообщаетБелТА со ссылкой наУВД Миноблисполкома.

"Начавшийся в 4 утра снег не застал врасплох дорожные службы области. По информации РУП "Минскавтодорцентр", сейчас на дорогах республиканского значения работают 63 пескосолераспределителя, 2 трактора-снегоочистителя и 28 погрузчиков. Больше всего снега на трассах М4, М5 и М6. Но ситуация контролируемая. К слову, в сутки расход противогололедных материалов - пескосоли и соли - составляет 677 т и 558 т соответственно", - рассказали в УВД.

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