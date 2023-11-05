Дорогой товарищ Ленин - сколько усилий потратили на создание имиджа вождя?

Какой же праздник без исторического ракурса. Вспомним главного героя революционной борьбы - вождя мирового пролетариата - Владимира Ильича Ленина.

Он, как все помнят, живее всех живых. Хоть и со дня смерти Ильича прошло уже почти сто лет - он по-прежнему, если не в тренде, то точно в бренде. Гениальный менеджер, маркетолог, оратор и, в конце концов, эстет и модник. Сегодня по системе Ленина впору было бы создавать авторский курс и тиражировать вдохновляющие на успех пособия.

История, конечно, не знает сослагательного наклонения. Но, что если бы Ленин жил сегодня? Какие "заветы" Ильича опередили время и вполне соотносятся с нашими реалиями? И почему Ленин как личность вызывает интерес до сих пор? Новый взгляд на Ленина у Нины Можейко.

Настоящий Ильич

Ленин, кажется, всегда был рядом: баннером на улице, портретом в кабинете, красным значком на груди, денежной купюрой, маркой, памятником и, разумеется, улицей или площадью в прошлом необъятной родины "сделанных в СССР". И хоть главного проекта Ильича давно уж нет, и сегодня кажется, что Ленин, точнее память о нем - живее всех живых.

В Минске памятников Ленину - 9. Самый парадный, пожалуй, на площади имени вождя пролетариата, у Дома правительства. Есть даже юный и кудрявый Володя Ульянов - у гимназии № 75 на Свердлова, но самый интересный исполин скрыт от глаз прохожих.

Единственный довоенный памятник Ленину, который уцелел до наших дней, находится на территории Городской клинической больницы № 3. Сюжет ленинианы тривиальный - Ильич указывает народу путь в светлое будущее. А вот сюжет сохранности Ильича совсем нетривиальный. Все благодаря нечеловеческим усилиям, судя по весу монумента, одного из сотрудников клиники.

Как в шпионских фильмах! Во время войны Ильича спрятал санитар Петр Мурашко. Бюст из больничного сквера нашли уже после освобождения Минска, а затем заказали скульптору изготовить фигуру вождя и соединили обе части. Наше почтение из 21 века!

А чем бы сегодня занимался Ленин? Вспомним: работал, как принтер, по 18 часов в день, писал статьи, проводил встречи и вел деловую переписку с сотней людей. Чем вам не креативный менеджер наших дней.

Менеджер в классическом понимании - это человек, который управляет персоналом. Менеджер - это действительно лидер. Желательно это должен быть харизматичный лидер. Просто важно упомянуть в современном мире, когда каждый из нас может пойти на курсы коучинга, менеджемента и стать продвинутым менеджером. Мы забываем про важность коммуникации, как способа воздействия на людей и про то, что менеджер - это не только человек, который принимает в условиях изменяющегося мира волевые решения, а человек, который способен влиять на людей, быть лидером. Кирилл Небылов, студент факультета экономики и менеджмента БГЭУ

"Его слово - было оружием!" - говорит писатель-лексикограф Анатолий Бесперстых из Новополоцка. В словах он знает толк. Ведь это его профессия - более 60 лет собирает коллекцию литературных цитат из произведений русских и советских писателей. А начинал автор десятков словарей с метких оборотов Ленина.

Он много использовал иронию, юмор, сатиру. Его любимой книгой словарь Даля был. Он на ночь его читал. Оттуда пословицы и прочее. Я выписал пословицы из ленинских произведений. "Ложка дегтя испортит бочку меда". И когда он выступал, он употреблял эти выражения. Они были близкие народу, понятны. Анатолий Бесперстых, писатель-лексикограф, поэт

Ленин - это человек, который хорошо знает свою аудиторию. Он глубоко интересовался и хорошо знал психологию. И у него настольной книгой была "Психология толпы" Лебона и какие-то законы из психологии он использовал и весьма умело. Известен факт, что у него в кабинете сам он сидел на таком высоком деревянном стуле, а приглашенные садились на мягкие утопающие кресла. Это ему давало возможность - доминировать. Психологический прием, который используется и сегодня людьми, которые интересуются психологией. Наталия Дроздова, директор Института психологии БГПУ имени М. Танка





Хочешь быть в центре внимания - выделяйся! Модные заповеди от Ильича. До революции Владимир Ульянов предпочитал шляпы или, по крайней мере, котелки. "Буржуазные" эмигрантские привычки пришлось бросить, чтобы стать ближе и понятнее. Вот вам и модный лук: костюм-тройка, рубашка своя, которая ближе к телу из плотного и практичного полотна и завершающий штрих - галстук в горошек.

Пожалуй, ни один руководитель советского государства в последующем не позволял себе такие вольности, как этот галстук в горошек. Выглядел этот галстук достаточно щегольски. А костюм-тройка - это дань моде того периода, с одной стороны, а с другой, возможно, это рачительные немецкие корни с материнской линии, потому что жилет позволял защитить рубашку от истирания, во-первых, а во-вторых, вспомним, что он был всего 165 ростом - и когда пиджак был расстегнут, и здесь есть жилет, то, соответственно, мы слегка за счет борта и полы пиджака удлиняем рост. Я думаю, что он знал эти особенности и умело пользовался. Эльвира Жвикова, руководитель дизайн-центра ОАО "Камволь", член Союза дизайнеров Беларуси

Еще 40 лет назад, если бы мы пришли в музей, мы бы увидели Ленина совсем другим в экспозиции. Ленин - вождь, Ленин на броневике, Ленин принимает крестьян, но все при этом уходили от темы Ленин - интеллигент, интеллектуал. Посмотрите, как снимок на память, как будто тут стоит фотограф, который фотографирует на память студентов вместе с Лениным и Крупской. Но перед нами предстояние. Каждый персонаж (их всего 9 на картине) показан с какой-то деталью, черточкой революционного искусства. Надежда Усова, ведущий научный сотрудник Национального художественного музея Беларуси

Народный художник Владимир Стельмашонок запечатлел Ленина - опекуна нового (пусть ему и не очень понятного) искусства начала 20-го века. Разносчики нового по Маяковскому - вхутемасовцы - словно сделали снимок для Инстаграма.



А что слушал бы главный пассионарий эпохи? Разумеется, "Аппассионату" Бетховена.

Благодаря встрече с вождем мирового пролетариата, пианист Исай Добровейн вошел во все советские хрестоматии. А сам Ильич прослыл эстетом. Портрет в суровом стиле - рукотворный памятник Ленину от белорусских художников Раисы Кудревич и Адольфа Гугеля.

Таких картин, в принципе, немного и так подать известную историю, так ее преобразить, показать Ленина, как композитора революции, как креатора революционной мелодии это им удалось. И удивительно, что это середина 60-х, но насколько современно выглядит эта картина. Надежда Усова, ведущий научный сотрудник Национального художественного музея Беларуси