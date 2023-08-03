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Дорохович: У нас такие объекты, что мы вправе проводить не только II Игры стран СНГ, мы можем замахиваться на чемпионаты мира
Мы ведем обратный отсчет до старта главного мультиспортивного форума этого лета. До II Игр стран СНГ остались всего сутки.
Белорусы рассчитывают выиграть медальный зачет. Такое заявление сегодня прозвучало вовремя пресс-конференции в новом медиадоме II Игр стран СНГ. Так аккредитованы на Игры более двух тысяч спортсменов из 22 стран, которые выступят в 20 видах спорта. Сами состязания пройдут в каждом регионе страны, важный факт - организовать такой масштабный форум удалось минимальными ресурсами. Спортивные объекты в нашей стране готовы в любой момент принимать соревнования любого уровня. А для проведения Игр не потребовалось создания дополнительной дирекции, которая занимается оргвопросами.
Все вопросы решались планово, достаточно интенсивно, но самое главное - сэкономлены государственные деньги, это очень важно, мы с вами сделали ту же работу, при этом не потратив из государственной казны значительных средств. Задействовано 23 объекта по всей стране, мы неоднократно объезжали и во время тестовых соревнований, и после, и у нас такие объекты, что мы вправе проводить не только II Игры стран СНГ, мы можем замахиваться на чемпионаты мира.
Ожидается что медиадом за время II Игр стран СНГ примет немало гостей, а встречи пройдут в формате дискуссионной площадки.
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