Дорохович: У нас такие объекты, что мы вправе проводить не только II Игры стран СНГ, мы можем замахиваться на чемпионаты мира

Все вопросы решались планово, достаточно интенсивно, но самое главное - сэкономлены государственные деньги, это очень важно, мы с вами сделали ту же работу, при этом не потратив из государственной казны значительных средств. Задействовано 23 объекта по всей стране, мы неоднократно объезжали и во время тестовых соревнований, и после, и у нас такие объекты, что мы вправе проводить не только II Игры стран СНГ, мы можем замахиваться на чемпионаты мира.

Александр Дорохович, первый замминистра спорта и туризма Беларуси