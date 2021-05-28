Дорожная милиция контролирует передвижение несовершеннолетних

Дети на дорогах под пристальным вниманием. Инспекторы ДПС дежурят на особо опасных участках- на нерегулируемых пешеходных переходах, возле детских площадок, школ, садов. Контролируют движение транспорта, а водителям дают рекомендации. Работают также и с самими школьниками и их родителями - организуют уроки безопасности накануне летних каникул.