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Дорожная милиция выставила дополнительные фотофиксаторы превышения скорости на нескольких трассах
На 418-м километре автодороги Р-43 (граница России -Ивацевичи) датчик будет срабатывать на автомобили, превышающие скорость в 60 километров в час. Еще одна камера, фиксирующая транспорт, передвигающийся со скоростью свыше 90 километров в час, будет установлена на 28-м километре трассы М-4 (Минск - Могилев). Более пристальное внимание сотрудники Госавтоинспекции обратят на автодорогу Р-23 (Минск - Микашевичи).
Помимо работающего фотофиксатора, на 58-м километре трассы Р-23 будет проведена массированная отработка нарушителей. Мероприятия проходят на территории Минского, Узденского, Слуцкого и Солигорского районов до 22 марта. Инспекторы будут выявлять грубые нарушения ПДД, а также проводить профилактическую работу с наиболее уязвимой категорией участников дорожного движения - пешеходами, велосипедистами и перевозчиками.
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