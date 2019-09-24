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Дорожная сеть Минской области получит сразу несколько модернизированных участков трасс

Как рассказали сегодня в Министерстве транспорта и коммуникаций, во-первых, продолжится обновление дороги Минск - Микашевичи. Через два года широкополосным станет участок от Слуцка до Солигорска. Это стратегическое направление с учетом того, что на юге региона возводят новый калийный комбинат. Более современной станет и дорога на Борисов. Так, уже в этом году начнется реконструкция участка от Кургана Славы до города Смолевичи.

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