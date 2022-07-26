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Дорожники в жару устраивают асфальту ледяной душ
Для безопасности движения дорожные аквапроцедуры. В жаркие июльские дни из-за экстремально высоких температур нагревается асфальт, что приводит к деформации дорожного покрытия. На полотне появляются трещины и глубокая колея.
Эти факторы могут привести к увеличению количества ДТП, поэтому дорожные службы внимательно следят за состоянием асфальта и поливают его ледяной водой. Это лучший способ освежить покрытие и вместе с тем очистить его от мелкого мусора.
Илья Цветков наблюдал за процессом.
Если внимательно посмотреть на состояние асфальтного покрытия в жаркий июльский день, можно заметить пар, поднимающийся в воздух - это значит, что температура полотна более 40 градусов. Такие экстремальные значения опасны для дороги и приводят к ее деформации. Чтобы избежать этого, дорожники организуют специальные аквапроцедуры.
Холодный душ для столичных магистралей просто необходим, особенно в жаркие дни, когда отсутствие дождя не позволяет вовремя освежить асфальт.
Критическая температура для дорожного полотна - 50 градусов. При таких показателях начинают плавиться недавно залитые участки и швы в щелях. Из-за этого даже в сухую погоду дорога может стать очень скользкой. А на некоторых участках появляется колея.
Ежедневно в летний период нашими специалистами отслеживаются температурные показатели. В зависимости от полученных данных вырабатываются маршруты, выезжаем на место и осуществляем определенный тип работ, который соответствует температуре и дорожной обстановке.
Поливают из расчета литр воды на квадратный метр дороги. Одной цистерны может хватить на участок длиной до 9 километров. Если ширина проезжей части более 12 метров, спецтехника идет колонной - в линию.
Водные процедуры для асфальта предназначены не только для того, чтобы снизить температуру, но еще и для очистки от мусора и пыли, которые накапливаются в микротрещинах и ямках на проезжей части. Современная техника для выполнения таких задач полностью приспособлена.
Все просто здесь. Есть у нас распылитель, два подающих насоса и управление потоком. Настраиваем двумя кнопками направление и силу напора, а потом нажимаем старт, и можно работать.
Кроме поливания и очистки асфальта многофункциональные машины помогают и в уходе за столичными клумбами работникам Зеленстроя, которые после захода солнца дают цветам утолить жажду.
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