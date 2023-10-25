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Дорожно-транспортное происшествие на МКАД - пострадавших нет
Утром 25 октября водитель "лады" с прицепом двигался по первой полосе Минской кольцевой со стороны Партизанского проспекта в направлении улицы Машиностроителей. Мужчина потерял управление, в итоге машина столкнулась с автомобилем "шкода". В ДТП никто не пострадал.
А Госавтоинспекция столицы напоминает водителям о максимальной осторожности и бдительности за рулем.
Особенно с учетом сложных погодных условий - дождя и тумана. Осадки делают дорожное покрытие скользким и опасным, а туман ухудшает видимость. Водителям необходимо снижать скорость. Включать ближний свет и противотуманные фары. Не свершать обгонов и резких торможений. Что касается пешеходов, то обязательно иметь при себе фликер, двигаться исключительно по тротуарам или обочине.
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