Дорожное кольцо вокруг Минска замкнется в эту субботу. Аварийный мост в Лошице отремонтирован, и движение будет полностью восстановлено.

Сегодня там проходят финальные испытания прочности конструкции. Во время реконструкции строители заменили устаревшие балки. Срок их службы составит почти полвека.

Подробнее - Ян Пашкевич. Такие небольшие грузы сразу покажут "эластичность" моста - даже минимальные прогибы, в десятую часть миллиметра. Все данные специалисты планируют собирать в течение дня.

Добавлять давление на конструкцию будут постепенно, но уже понятно, что обновленный мост в разы более крепкий, чем его предшественник. Современные балки способны выдерживать даже постоянный автотрафик из 38-тонных фур.

Масштабный ремонт этого моста на кольцевой планировали на следующее лето, но трещина заставила ответственные службы поспешить. При этом сразу отремонтировали и часть конструкции по внешнему кольцу. Сделанные по старым технологиям балки оказались не способны выдерживать постоянное увеличение автомобильных потоков.

Открыть движение по мосту планируют уже в эту субботу. А вот проезд под конструкцией откроют чуть позже.