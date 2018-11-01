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Аварийный мост в Лошице отремонтирован
Дорожное кольцо вокруг Минска замкнется в эту субботу. Аварийный мост в Лошице отремонтирован, и движение будет полностью восстановлено.
Сегодня там проходят финальные испытания прочности конструкции. Во время реконструкции строители заменили устаревшие балки. Срок их службы составит почти полвека.
Подробнее - Ян Пашкевич. Такие небольшие грузы сразу покажут "эластичность" моста - даже минимальные прогибы, в десятую часть миллиметра. Все данные специалисты планируют собирать в течение дня.
Добавлять давление на конструкцию будут постепенно, но уже понятно, что обновленный мост в разы более крепкий, чем его предшественник. Современные балки способны выдерживать даже постоянный автотрафик из 38-тонных фур.
Масштабный ремонт этого моста на кольцевой планировали на следующее лето, но трещина заставила ответственные службы поспешить. При этом сразу отремонтировали и часть конструкции по внешнему кольцу. Сделанные по старым технологиям балки оказались не способны выдерживать постоянное увеличение автомобильных потоков.
Открыть движение по мосту планируют уже в эту субботу. А вот проезд под конструкцией откроют чуть позже.
Кроме того, на МКАД еще остаются слабые звенья - путепроводы на 2-м, 19-м и 24-м километрах кольцевой дороги. Их реконструкцию планируют начать уже в этом году.
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