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Дорожное покрытие на магистралях, которые задействуют во время II Европейских игр, заменят к началу мая

Дорожное покрытие на основных магистралях, которые задействуют во время II Европейских игр, заменят к началу мая. В первую очередь это улицы рядом со спортивными объектами и гостиницами, а также трассы, по которым в дни соревнований пройдут веломаршруты. Там появятся дополнительные заборы

Всего отремонтируют свыше 200 тысяч квадратных метров дорожного полотна

В начале следующей недели начнут и обновление проспекта Независимости - заменять будут асфальт на участке от улицы Козлова до Петруся Бровки.

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