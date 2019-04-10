Дорожное покрытие на магистралях, которые задействуют во время II Европейских игр, заменят к началу мая

Дорожное покрытие на основных магистралях, которые задействуют во время II Европейских игр, заменят к началу мая. В первую очередь это улицы рядом со спортивными объектами и гостиницами, а также трассы, по которым в дни соревнований пройдут веломаршруты. Там появятся дополнительные заборы