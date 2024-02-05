Дорожные работы на М10 - в Гомельской области приводят в порядок одну из самых загруженных трасс региона

Беларусь уходит от лишней бюрократии в строительной сфере. Касается это и строительства транспортных артерий и небольших дорог. Зачастую работы идут ускоренными темпами с опережением графика. В Год качества превзойти себя - такой тон задан в Беларуси. Ежедневно на магистральных трассах Гомельской области работает до 30 специализированных бригад Гомельавтодора. Развитие автодорог и инфраструктуры - государственный приоритет. Сюжет Натальи Игнатенко о том, как совершенствуется дорожная карта самого южного региона, а еще личный мониторинг трассы М10, которая в соцсетях вызвала критику со стороны автолюбителей.

Это транзитная магистраль М10 граница Российской Федерации - Гомель - Кобрин. Ямы на некоторых ее участках в соцсетях собрали критику от автомобилистов. Движение здесь интенсивное - в среднем за сутки проезжает до 8 тыс. машин. А еще крупнотоннажная техника, лесовозы, большегрузы весом до 70 т.

Еще в ноябре 2023 года несколько километров одной из двух полос между Гомелем и Речицей закрыли на капремонт. До заморозков провели комплекс подготовительных работ, чтобы по весне пустить асфальтоукладчики. Да, неудобства есть, но они временные.

Это неотложные меры в связи с тем, что состояние данного участка дороги являлось критическим. Начаты работы по устройству основания под покрытие и частично начат нижний слой асфальтобетонного покрытия на данном участке автодороги. Александр Хацкевич, первый заместитель гендиректора РУП "Гомельавтодор"

Уже к середине лета дорожники обещают, что здесь будет идеально ровное полотно. Ставка делается на применение передовых технологий. 6 км закатают щебеночно-мастичным асфальтобетоном с добавлением модифицированного битума - удачная разработка БЕЛДОРНИИ. Для удобства водителей и безопасности установят барьерные ограждения, раньше таких здесь не было.

У нас есть белорусские стандарты. Мы работаем и планируем отремонтировать порядка 230 км республиканских внутренних дорог в 2024 году. Потихоньку будем обновлять. Вся сеть республиканских дорог в Гомельской области составляет 2,3 тыс. км дорог, то есть 10 %. Денис Ясько, гендиректор РУП "Гомельавтодор"

Ямочный ремонт идет круглогодично. Благо, технологии позволяют работать вплоть до минус 20 градусов. И даже в условиях ремонтных работ важно обеспечить безопасный проезд транспорта, сократив неудобства для людей.

Перепады температуры с минусовой на плюсовую и наоборот влияют на ускоренное разрушение защитного покрытия асфальтобетона. Из-за этого образуется ямочность вплоть до критической, всеми силами стараемся это как-то ликвидировать, привлекаем бригады из других ДЭУ. Евгений Томашов, начальник линейной дорожной дистанции 412 ДЭУ-41 РУП "Гомельавтодор"

В этой испытательной лаборатории строго контролируют качество материалов. Исследование проб проводят с каждой партии в 500 т. Проверяют асфальтобетон, щебень, противогололедные и вяжущие материалы. После последней инстанции дают добро вводить объекты в эксплуатацию.

"Идет проверка на коэффициент уплотнения и остаточную пористость, водонасыщение и водонабухание. Основная наша задача - это, конечно, качество производимых работ, чтобы не было никаких нареканий", - рассказала начальник испытательной лаборатории "Гомельавтодор" Ирина Чиж.

На контроле и мосты. Более 20 небольших ремонтируются силами Гомельоблдорстроя. Есть и амбициозные проекты - самый длинный мост (около километра) через Припять на въезде в Мозырь. Вот-вот специалисты приступят к реконструкции элементов опор. Также готова проектно-сметная документация на строительство нового моста через Сож в Ветке. В планах на ближайшую перспективу возведение путепроводов в пригороде Гомеля и по трассе М10 на границе Петриковского и Житковичского районов.

Наша наболевшая М10. От автодороги Речица - Хойники до Калинковичей планируется начать реконструкцию с приведением ее до первой категории. Это будет двухполосная дорога с разделением потоков движения, безопасная, современная. В проекте предусмотрено цементобетонное покрытие, оно более долговечное и практичное. Александр Хацкевич, первый заместитель гендиректора РУП "Гомельавтодор"

Результаты поэтапного обновления, своевременный ремонт транспортных артерий и поддержание порядка водитель оценит всегда.