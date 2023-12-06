Дорожные службы Беларуси готовы к работе в усиленном режиме

Важно соблюдать скоростной режим, не нарушать его даже на тех участках, где разрешенная скорость позволяет двигаться быстрее. Нужно действовать добросовестно и корректно с учетом погодных условий. Следует забыть о резких перестроениях, маневрах, торможениях и ускорениях, чтобы не отправить транспортное средство в неуправляемый занос.

Денис Ливанович, замначальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома