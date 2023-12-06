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Дорожные службы Беларуси готовы к работе в усиленном режиме

Коммунальщики полностью готовы к работе в усиленном режиме. Выработаны механизмы для распределения противогололедных материалов, выполнено переоборудование машин, а также предусмотрено выделение дополнительных самосвалов и погрузчиков при интенсивных снегопадах.

ГАИ обновила графики дежурства личного состава по круглосуточному сопровождению колонн спецтехники. Сотрудники напоминают о соблюдении правил дорожного движения в сложных погодных условиях.

Важно соблюдать скоростной режим, не нарушать его даже на тех участках, где разрешенная скорость позволяет двигаться быстрее. Нужно действовать добросовестно и корректно с учетом погодных условий. Следует забыть о резких перестроениях, маневрах, торможениях и ускорениях, чтобы не отправить транспортное средство в неуправляемый занос.
Денис Ливанович, замначальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Для контроля необходимых условий на дорогах в каждом регионе работает круглосуточная диспетчерская служба. Что касается уборки проезжей части и тротуаров от снега, у коммунальных служб по стране в наличии более 3 тыс. единиц техники.

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