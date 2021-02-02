Дорожные службы Минска ремонтируют дороги круглые сутки

Эта тема, бесспорно, волнует каждого автолюбителя. Сильные перепады температуры сказались на качестве асфальтного покрытия. Дорожные службы Минска работают круглые сутки, чтобы устранить ямы на дорогах. По технологии используют специальную горячую пластичную смесь, которая быстро застывает при минусовых температурах. К морозам на выходные подготовились и коммунальные службы - в Минске на случай ЧП созданы аварийные бригады. Илья Цветков продолжит.

Резкие смены температур (переходы с минуса на плюс и наоборот) - вот худшие условия для эксплуатации асфальтного покрытия. Именно поэтому в конце зимы количество ям на дорогах увеличивается в разы. Поэтому сейчас все управления дорожной службы города работают 24 на 7, чтобы вернуть комфорт в передвижение водителей.

Ямы на дорогах от контрастной погоды

Около 20 бригад дорожников работают на участках столичных артерий, которые наиболее пострадали от погодных контрастов. Медлить и ждать прихода тепла нельзя, повреждения (ямы и выбоины) могут привести улицы в негодность за считанные дни. Чтобы ускорить процесс и не создавать заторов на оживленных проспектах, дорожные службы работают и ночью.

Для работы в мороз специальная асфальтная смесь

До начала работы дорожники создают подробную карту местности, чтобы объединить проблемные зоны в одну. Туда и направляется команда рабочих. Сначала снимают слой старого покрытия с помощью мобильной фрезерной машины. Далее зачищают отверстия и заливают их специальной горячей зимней смесью. Она пластична в нагретом состоянии, но при этом практически мгновенно застывает. Только с ней и можно работать в мороз.

С приходом весны битумные латки заменят на летний вариант - более жесткий, чтобы асфальт не деформировался на жаре. А для устранения ям перейдут на струйно-инъекционный метод. Он позволит избавляться от ям точечно и очень быстро.







Аварийные бригады в жилищных организациях

Коммунальные службы тоже в эти дни изменили привычный режим работы. В жилищных организациях сформированы аварийные бригады, которые, как и дорожники, готовы к выезду круглые сутки.