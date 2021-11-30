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Дорожные службы Минска ликвидируют последствия "Бенедикта"
Ненастье в Беларусь принес циклон "Бенедикт". Его последствия ликвидируют дорожные и коммунальные службы. В столице техника выехала на уборку снежных заносов еще ночью. Сейчас в городе работают более 300 единиц спецтехники для обработкиреагентами и уборки тротуаров и пешеходных дорожек. Особое внимание - каркасным улицам, широким проспектам, а также выездам со дворов.
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