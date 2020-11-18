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Дорожные знаки для самокатов появятся в России
МВД и Минтранс России решили юридически упорядочить использование самокатов на дорогах и тротуарах. В правилах дорожного движения большинства стран здесь существует заметная брешь. Вскоре в России будет установлен приоритет пешеходов перед самокатчиками - последние должны будут спешиваться там, где мешают остальным участникам движению по тротуарам. Кроме того, появятся знаки, которые будут запрещать или разрешать использование средств индивидуальной мобильности, а также ограничивать скорость самокатов на опасных участках. Эти нововведения будут реализованы уже к весне. Добавим, за нарушение пользователям самокатов предусмотрены как предупреждения, так и штрафы.
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