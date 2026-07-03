ДОСААФ ко Дню Независимости организовал в минском парке Курасовщина зрелищную программу

3 Июля, в День Независимости, в парке Курасовщина минчан и гостей столицы на протяжении всего дня зрелищными выступлениями удивляет Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту.

Василий Макарушко, замначальника группы патриотического воспитания центрального совета ДОСААФ:

"Сегодня у нас великий праздник, и ДОСААФ присоединяется к этому празднику своей спортивно-патриотической акцией "ДОСААФ за Беларусь". Здесь, в парке Курасовщина, мы организовали несколько локаций спортивно-патриотического направления. Здесь участвуют наши спортивные учреждения, где можно ознакомиться с теми видами спорта, которые культивирует ДОСААФ, а ДОСААФ культивирует 22 вида спорта, 41 дисциплину".

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