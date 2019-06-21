3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПолитикаОбществоПрезидентТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ДОСААФ Беларуси и России начал автопробег, посвященный 75-летию освобождения Беларуси
ДОСААФ Беларуси и России начал автопробег, посвященный большому юбилею - 75-летию освобождения нашей страны от немецко-фашистских захватчиков. Старт состоялся на Поклонной горе в Москве. Автомобили с флагами двух стран проедут по местам боевой славы. Это около 3 000 километров и десятки городов, где во времена Великой Отечественной шли наиболее ожесточенные сражения. Маршрут пройдет через Москву, Ржев, Калугу и Брянск, а на белорусской земле - через Гомель, Могилев, Борисов, Минск, Кобрин. Финишной точкой 3 июля станет легендарная Брестская крепость-герой.
Через весь маршрут участники автопробега провезут гильзы с землей из городов-героев и городов воинской славы. А также возложат цветы к могилам неизвестного солдата и памятникам воинам-освободителям.
Президент
Все
Президент Беларуси высказался о демарше Дуды на климатическом саммите в Баку
Президент Беларуси дал комментарий о выходе из президентской гонки Чемодановой и Бобрикова
Лукашенко о женщине-Президенте: Пока в Беларуси есть женские президенты - пусть будут мужики
Снос старых сельхозобъектов - 14 ноября "На контроле Президента"
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Польше белорусский автобус съехал в кювет - есть пострадавшие
Биоконсерванты по завышенным ценам поставляли в Брестской области. Ущерб - более 2,5 млн рублей
Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело
В столице Бразилии у здания Верховного суда прогремели два взрыва