ДОСААФ Беларуси и России начал автопробег, посвященный 75-летию освобождения Беларуси

ДОСААФ Беларуси и России начал автопробег, посвященный большому юбилею - 75-летию освобождения нашей страны от немецко-фашистских захватчиков. Старт состоялся на Поклонной горе в Москве. Автомобили с флагами двух стран проедут по местам боевой славы. Это около 3 000 километров и десятки городов, где во времена Великой Отечественной шли наиболее ожесточенные сражения. Маршрут пройдет через Москву, Ржев, Калугу и Брянск, а на белорусской земле - через Гомель, Могилев, Борисов, Минск, Кобрин. Финишной точкой 3 июля станет легендарная Брестская крепость-герой.

