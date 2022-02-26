Досрочно на республиканском референдуме по изменениям в Конституцию проголосовали 42,93 % белорусов

В течение пяти дней досрочного голосования отмечалась высокая активность на участках. Это подтверждают и цифры.



Досрочно на республиканском референдуме проголосовали 42,93 % граждан. В тройке лидеров Гомельская, Брестская и Могилевская области. Следом идут Витебская, Минская, Гродненская. Жители столицы делают ставку на основной день голосования.



О том, как прошел последний день досрочного голосования, расскажет Алина Лаппо.Сегодня предсказуемо активность на участках возрастает. День-то выходной, и у кого-то планы на субботу и воскресенье. У съемочной группы АТН наоборот эти дни рабочие, и мы воспользовались моментом и уже с утра решили отдать и свой голос.



Сделать выбор для благополучного завтра. Новый проект Конституции отвечает всем современным реалиям. Об этом напоминает и Роман Головченко. Сегодня с утра премьер-министр выполнил важную миссию - отдал свой голос за будущее Беларуси.



Значение политической кампании сложно переоценить, ведь Основной закон отражает курс развития нашей страны и те постулаты, от которых зависит жизнь каждого из нас.







Поправки в Конституцию Беларуси продиктованы временем

Те, кто принимает участие в голосовании, не просто проявляют свою гражданскую ответственность, а болеют за будущее Беларуси, в которой хочется трудиться и растить детей. Молодежь, пожилые, и целые семьи - каждому важно быть услышанным.

Сохранить и приумножить то, что сегодня имеем. При этом учесть все вызовы и угрозы, с которыми в последнее время столкнулась наша страна. Оглядываясь на нестабильность вокруг Беларуси, мы по-настоящему можем оценить то, что было достигнуто в нашей стране.





Беларусь - страна мирного покоя и стабильности

Так должно быть и в будущем. Это подчеркивают и международные наблюдатели. 195 представителей ближнего и дальнего зарубежья прибыли, чтобы удостовериться в прозрачности проведения референдума лично.

Ход досрочного голосования под пристальным вниманием и представителей миссии СНГ. Они сегодня посетили гомельскую школу № 75. Здесь располагаются сразу три участка. Спокойно, на высоком уровне и без нарушений - так характеризуют обстановку зарубежные наблюдатели.