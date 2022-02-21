3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Досрочно проголосовать белорусы смогут с 22 до 26 февраля
Досрочно выбрать курс своей страны белорусы смогут с 22 до 26 февраля.Время работы участков с 10:00 до 14:00 и с 16:00 до 19:00 со вторника по субботу. В воскресенье, 27 февраля, в основной день голосования, с 8:00 до 20:00.
Отдать голос можноне только по месту регистрации, но и на участке по месту временного проживания при предоставлении соответствующего документа. Напомним, на республиканский референдум выносится вопрос: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?". Будут два варианта ответа: "да" или "нет". Согласно Избирательному кодексу, решения, которые буду приняты на референдуме, вступят в силу через 10 дней после официального опубликования.
Президент
Все
"Время Первого" - как совершить прорыв в сельском хозяйстве и привлечь молодые кадры в регионы
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов