Досрочно проголосовать белорусы смогут с 22 до 26 февраля

Досрочно выбрать курс своей страны белорусы смогут с 22 до 26 февраля.Время работы участков с 10:00 до 14:00 и с 16:00 до 19:00 со вторника по субботу. В воскресенье, 27 февраля, в основной день голосования, с 8:00 до 20:00.

Отдать голос можноне только по месту регистрации, но и на участке по месту временного проживания при предоставлении соответствующего документа. Напомним, на республиканский референдум выносится вопрос: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?". Будут два варианта ответа: "да" или "нет". Согласно Избирательному кодексу, решения, которые буду приняты на референдуме, вступят в силу через 10 дней после официального опубликования.