Досрочное голосование: какое будущее выбирают для себя избиратели страны?

Идя на избирательный участок, важно понимать, что за галочкой в бюллетене не просто фамилия того, кто будет занимать высший пост, а целая стратегия развития страны. Будут ли сохранены все социальные гарантии и продолжен курс на повышение благосостояния простых людей?





Время принять правильное решение уже сейчас. Какое будущее Беларуси выбирают для себя избиратели со всей страны? Антон Малюта о ходе досрочного голосования.



Явка на досрочном голосовании показала, что эта мера востребована и белорусам действительно нужна. А как иначе, когда у кого-то в воскресенье рабочий день, а у кого-то личные дела, которых всегда хватает и без политической жизни. Когда выбор взвешенный и осознанный, то нет необходимость ждать какого-то конкретного дня.



Это один из новых районов столицы. Избирательный участок находится в 32-й школе. Для многих молодых семей, которые здесь живут, ее открытие решило важный вопрос, где будут учиться дети. Таких объектов с каждым годом появляется все больше. И это только один из примеров социальной политики нашего государства. Избиратели, которые голосуют на этом участке, уже давно расставили для себя приоритеты.







Выборы-2020: досрочное голосование

"Конечно, социальные гарантии, в первую очередь - безопасность, будущее детей. Меньше переживаний".

"В мире чтобы весь народ жил, детки росли в свободной Республике Беларусь, ни в чем не нуждались. Если сравнивать, допустим, с другими странами, с той же самой Украиной, мы же видели, какие там происходили события".

Здесь сегодня проголосовал досрочно глава Администрации Президента. Игорь Сергеенко говорит, что в силу занятости для него это уже традиция. За что голосовал, не скрывает: за будущее Беларуси и развитие социальных программ, направленных на благосостояние народа. Чтобы это сохранить, нужно сплотиться и показать свое единство на избирательном участке.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси

: "Каждому белорусу надо принимать участие в этой кампании. Потому что от голоса каждого зависит будущее нашей страны. Будет зависеть, как будут жить наши дети, как будут реализовываться те или иные социальные программы, как будет развиваться здравоохранение, наука, культура, самое главное - экономика. Будет развиваться экономика - будут выделяться средства для развития всех возможностей человека. Поэтому голос каждого важен в любой избирательной кампании, а в этой кампании тем более".

К слову, большая часть избирателей предпочитает голосовать вечером. А вот до обеда приходят в основном пожилые люди и мамы с детьми. Параллельно идет подача документов в первые классы. Все оперативно и без очередей. Белорусским образованием мы можем по праву гордиться, такой уровень нужно сохранить. За это в том числе голос профильного министра.

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:

"За политическую стабильность, за поступательное повышение благосостояния нашего народа, за развитие системы образования и повышение его качества. Я эти перспективы вижу, я понимаю эти перспективы. И основа, конечно, - это труд, это повседневная работа каждого на своем рабочем месте для того, чтобы наша страна развивалась, крепла и процветала".







Досрочное голосование с соблюдением всех санитарных норм

В школах, университетах, на базе предприятий и домов культуры - избирательные участки в эти дни работают по всей стране. Обязательно с соблюдением всех санитарных норм: дистанция, маски, дезинфекция и одноразовые ручки. И пусть пандемия внесла коррективы в порядок голосования, самих голосов за независимую Беларусь меньше не стало.

"Больше всего интересует безопасность народа, социальная обеспеченность. Чтобы мы были уверены в завтрашнем дне".

"Я голосую за того президента, который нашу страну поведет вперед. Труд президента очень кропотливый, надо отвечать и за людей, и за страну, и правильно вести международную политику".

"Мы должны избрать президента, иметь власть, которая старается заботиться о народе, защищать его. Но и, естественно, чтобы государство крепло, молодежь росла, училась, а старики будут помогать ей".





Особое внимание людям с ограниченными возможностями

Для них созданы все условия: пандусы, перила, яркие указатели, а для незрячих - информация о кандидатах написана шрифтом Брайля. Кроме того, избирателям помогают заранее обученные волонтеры. В основной день голосования их будет работать еще больше.

Полина Писарик, волонтер

: "Когда на избирательный участок приходят пенсионеры, мы их встречаем, провожаем. На их лице видна улыбка. Им приятно общаться с молодежью, приятно видеть, что молодежь принимает активное участие в таких мероприятиях. Поэтому это очень здорово - поднять настроение, пообщаться, пока поднимаемся".

Создадут праздничную атмосферу на участках в воскресенье полсотни белорусских артистов. График насыщенный и расписан уже давно. В Минске в день выборов пройдет полторы сотни концертов. У Александра Солодухи уже сейчас по четыре выступления в день. Буквально сегодня ночью вернулся с концерта в Барановичах и уже с утра, даже до открытия участка, пришел в Щомыслицкую среднюю школу. А вместе с артистом группа поддержки: жена Наталья, дочь Варя и внук Даниил.

Александр Солодуха, заслуженный артист Беларуси:

"Мы вместе с Наташей четвертый раз, с Варечкой - третий, с Даником - первый. Давным-давно мы определились".

Наталья Солодуха:

"Знакомились с кандидатами. Конечно, мы рассматривали их планы, программы. Я считаю, что люди, которые выдвинули себя на кандидатуру президента, на выборах должны отдавать себе отчет, составить программу, думать о стране в первую очередь. Когда мы стали сравнивать, что страна белая, чистая, мирная, для меня как для мамы и для бабушки это очень важно, что дети могут учиться. У нас самая красивая страна. Честно-честно. Мы за страну, и, дай Бог, чтобы у руля нашей красивой Беларуси стоял умный, грамотный, профессиональный руководитель. И я как мама и бабушка, конечно, за мир ".

Свой выбор сегодня сделали и хлеборобы. Утром, прежде чем выехать в поля, некоторые подъезжали к участку для голосования прямо на комбайнах. В личном зачете у каждого механизатора минимум 800 тонн зерна. Несмотря на активный темп уборочной кампании, в стороне и от политической жизни страны не остаются.





Завтра последний день досрочного голосования