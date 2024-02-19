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Досрочное голосование стартует в Беларуси 20 февраля - что нужно знать каждому избирателю
Единый день голосования состоится на этой неделе. В Беларуси предстоит выбрать депутатов в Палату представителей и в местные Советы депутатов. Уже завтра стартует досрочное голосование и продолжится до 24 февраля включительно. Это для избирателей, у которых не будет возможности в воскресенье прийти на участок.
Также еще есть время обратиться в комиссию по месту пребывания тем, кто планирует голосовать не по месту регистрации. Для этого до основного дня голосования необходимо предоставить в комиссию документы, подтверждающие проживание в данном округе. В целом по стране организовано 5 411 участков для голосования. На официальном сайте Центризбиркома запущен сервис по поиску участка, а также размещены адреса и телефоны всех территориальных, окружных и участковых избирательных комиссий. В столице и в регионах число бюллетеней будет разным, поскольку избираются депутаты всех уровней.
Участковые избирательные комиссии будут работать без перерыва на обед. В дни досрочного голосования участки будут открыты с 12 до 19 часов, в основной день - 25 февраля - отдать свой голос за кандидатов можно будет с 8 утра и до 8 вечера.
Продолжается и аккредитация наблюдателей. Ее необходимо пройти до 20 февраля, то есть до старта досрочного голосования. На данный момент уже аккредитовано более 37 тысяч национальных и порядка 300 международных наблюдателей от СНГ, Межпарламентской Ассамблеи Содружества, ОДКБ и ШОС.
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