Досрочное голосование: узнали у белорусов, почему они решили отдать свой голос заранее

Что касается характерных тенденций нынешнего досрочного голосования, то цифры явки говорят о том, что белорусы к выполнению гражданского долга подходят ответственно. Светлана Чернова пообщалась с теми, кто свой голос решил отдать заранее.

Галина Кулаженко не стала ждать 25 февраля - пришла на участок проголосовать досрочно. Для своих троих сыновей она пример, достойный подражания. Самому младшему исполнилось 18, это будут его первые выборы.





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"Он тоже понимает ответственность, понимает, что этого зависит наше процветание, наша жизнь. Поэтому тоже придет голосовать обязательно. Надеемся на своих депутатов, на их защиту, на их понимание. Хочу, чтобы наше село процветало, чтобы были рабочие места", - рассказывает жительница деревни Озерщина.

В деревне более 4 с половиной тысяч жителей, 3 избирательных участка. С заполнением бюллетеней никого не торопят. В сельской местности избиратель получает 4 бюллетеня, чтобы принять участие в выборе депутатов всех уровней сразу. Кандидатов в депутаты сельчане знают хорошо - давно определили фаворитов по реальным делам и помощи людям.

"Конечно, это праздник. Это мы смотрим в будущее, голосуем за будущее наших детей. Я хочу жить в стабильной, спокойной, чистой стране, какой она сейчас является. Должны сохранить все это хорошее и приумножить, естественно", - подчеркивает жительница деревни Елена Козлова.





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"Хочу видеть нашу Беларусь светлую, с мирным небом, развивающуюся, чтобы экономическое положение страны росло с каждым днем, чтобы и нам, пенсионером, жилось лучше", - таким видит будущее Беларуси Александр Паршуткин.

Особый интерес к электоральной кампании у молодежи

Пообщавшись с ними, понимаешь: они - те, кто смотрит в будущее уверенно, знают, чего хотят, и видят нашу страну такой же миролюбивой, современной и свободной, четко осознают ответственность за свой выбор и ценность участия в голосовании.





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Для меня единый день голосования - важный политический процесс, который подчеркивает важность выбора народа, поэтому я, как представитель гражданского общества, считаю своим долгом определить будущее нашей страны и будущее тех людей, которые будут представлять наши интересы на самом высоком уровне, на местных уровнях и в Палате представителей.

Основной документ при голосовании - паспорт, при этом можно использовать ID-карту, студенческий билет или водительское удостоверение.

Чтобы быстро найти свой участок на сайте, ЦИК запустил сервис, где размещены адреса и телефоны территориальных, окружных и участковых избирательных комиссий. Так, учащиеся Минского автомеханического колледжа свой участок знают. К третьему дню досрочного голосования свой выбор сделали около 80 % учащихся. Подход у ребят осознанный: за кого отдать свой голос, определялись заранее.