Достаем купальники и крем для загара - жара вернулась в Беларусь

Жара возвращается в Беларусь. По прогнозам синоптиков, в субботу, 23 июля,температура воздуха ожидаетсявыше 30 градусов. При этом местами прогнозируются осадки. Сильные дожди с грозами пройдут на территории страны в воскресенье.



Немного свежее станет в понедельник, 25 июля. Средняя температура днем составит 20-25 градусов. Со вторникаснова ожидается зной.