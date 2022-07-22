ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Достаем купальники и крем для загара - жара вернулась в Беларусь

Жара возвращается в Беларусь. По прогнозам синоптиков, в субботу, 23 июля,температура воздуха ожидаетсявыше 30 градусов. При этом местами прогнозируются осадки. Сильные дожди с грозами пройдут на территории страны в воскресенье.

Немного свежее станет в понедельник, 25 июля. Средняя температура днем составит 20-25 градусов. Со вторникаснова ожидается зной.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все