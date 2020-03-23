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Доставить продукты питания и лекарства пенсионерам и инвалидам поможет социальная служба


Получить пенсию и оплатить коммунальные услуги на дому

Белпочта, чтобы дополнительно защитить пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями, одновременно с выплатой пенсий на дому предоставляет возможность и оплату коммунальных услуг.

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