Доставка под охраной военного конвоя - как обеспечивают беспристрастность и прозрачность на ЦЭ и ЦТ

Напряженной и волнительной выдалась неделя в конце мая у выпускников школ. Они сдали сразу два централизованных экзамена. А те, кто планируют поступать в вуз не сразу после школы, проходили ЦТ по старой системе. Сместить сроки и проводить экзамены с тестированием одновременно - новация 2024 года.

Но вот как проверяют работы? Этот процесс еще никому не удавалось увидеть, кроме самих работников. Все по соображениям безопасности. Но съемочная группа Агентства теленовостей стала исключением. Владислав Бондарь проник на секретную территорию и устроил там "Контроль качества".

С чего начинается день экзамена? Думаете, с аудитории? Или, быть может, с порога, где ищут себя в списках? Или раньше, когда из книги выхватывают последние правила? А может еще в школе с наставлениями от учителей? Так выглядит день экзамена глазами самих выпускников. А нам, чтобы увидеть весь процесс по минутам, нужно проснуться пораньше.





Экзаменационные бланки привозит не просто доставка. Курьеры элитные, фельдъегерская служба. Она уполномочена перевозить дипломатическую почту через границы без досмотров, обеспечивать военизированную связь. И как ответственно в стране подходят к вступительной кампании, что работы доставляют под таким конвоем. День в день курьеров принимают столичные вузы, в регионы все завозят еще с вечера.

Пересчитать, разложить по полкам и разработать логистику. БНТУ оказался самым многочисленным пунктом сдачи второго экзамена по языкам и ЦТ.

"У нас 4 корпуса, зарегистрировались более 3 тыс. абитуриентов. Сейчас организационная комиссия разложит все по сейфам", - сказала главный государственный инспектор Комитета госконтроля Беларуси Анна Казак.

По словам заместителя председателя организационной комиссии по ЦТ и ЦЭ БНТУ, директора Института интегрированных форм обучения и мониторинга образования БНТУ Наталии Афанасьевой, когда сейфы запаковали, все выходят из аудитории, она прячет ключи и только она знает, где они.

Вообще проверяющих и без нашего "Контроля качества" хватает. Сперва все печати проверит инспектор Комитета госконтроля, затем представители госкомиссии, созданной по указу Президента Беларуси Александра Лукашенко. Они же проследят, как педагоги пройдут жеребьевку. Она ждет и абитуриентов перед сдачей экзамена. Но прежде проводят осмотр аудиторий: номерки должны быть расставлены в шахматном порядке, а помещение - проветрено.

Индикатором оценки подготовки к ЦЭ можно считать звонки на горячую линию. Таких обращений поступило меньше десятка, в основном уточняющие вопросы. Но приходилось госкомиссии и на места выезжать.

Только за 40 минут до старта вскрываются сейфы, в них остаются лишь запасные бланки. А дальше конверты разносят по аудиториям, чтобы в назначенное время - 11:00 - экзамен стартовал.

И вроде бы вот так четко и по часам стартовал и прошлогодний эксперимент, когда впервые ввели ЦЭ. Но вот с подсчетом баллов намудрили, в итоге поступали жалобы от родителей, вмешаться пришлось Президенту.





Целую бучу подняли после единого централизованного экзамена. Ума не хватило сделать просто и понятно, чтобы подсчитать эти баллы. Они начали какие-то статистические цифры выводить на компьютере. Кому это надо? Надо делать обычную, понятную систему. Александр Лукашенко

Главное, что со всем разобрались. И гневные отзывы в TikTok сменились радостными. Но уже тогда по горячим следам встал вопрос о предстоящей вступительной кампании. Чтобы убедиться, как проделали работу над ошибками, мы зашли туда, куда посторонним обычно вход запрещен.

В специальном помещении проходит вскрытие конвертов с готовыми работами. Каждый угол - под камерами видеонаблюдения. Сперва все пересчитывает техника, а после переносит бумажные работы в виртуальные. Именно их и будет проверять компьютер. Важная деталь: имя абитуриента и сама работа разъединяются, так что никто и не узнает, чья работа проверяется в определенный момент.

Если у компьютера какие-то сомнения по распознаванию цифр, букв, каждый бланк проходит через трех верификаторов. Их точки зрения должны совпасть. А если компьютер не разобрался, и мы не можем разобраться, то тогда принимается вариант, который распознал компьютер. Юрий Миксюк, директор Республиканского института контроля знаний

Учитывая объемы, здесь работают специалисты в три смены. Да, их держат в секрете, чтобы на них никак не могли оказывать давление. Сама же система неизменна со времен ЦТ, те же подходы. А таких потрясений, как было в 2023 году, не будет, заверяют в РИКЗ. Дедлайн, чтобы все успеть, известен - выпускные вечера.