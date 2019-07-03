Достижения Беларуси. Медицина

3 июля - дата, которая напоминает каждому из нас о важности сохранения истории и передачи ее будущим поколениям. Ведь когда знаешь, какой ценой нам досталась Победа, иначе воспринимаешь события дней сегодняшних. Когда все мы - люди разных профессий, в мирной, свободной стране можем воплощать свои мечты в реальность, знать, что завтра наступит, и спокойно определять, какой будет наша страна. О том, чем по праву гордимся, смотрим.

Рассказывает Ольга Анищенко. Белорусскую медицину знают. Почти 140 стран мира - вот такая география гостей, которые приезжают к нашим медикам. И это, пожалуй, самый бесспорный признак беспристрастной оценки достижений нашей медицины. Приятный бонус - более 40миллионов долларов в белорусскую казну ежегодно. Казалось бы, к чему эта монетизация? Ведь здоровье бесценно. Но выполнив одну сложнейшую операцию иностранцу, можно дополнительно вылечить пятерых белорусов.



Хирургия и трансплантация органов - то, чем славятся наши врачи на весь мир

Достаточно сказать, что экспорт услуг профильного столичного центра за десятилетие вырос в 42 раза! Число операций приближается к пяти тысячам. Это куда больше, чем в России. И практически на уровне США и Франции. Но главным своим достижением наши врачи считают даже не это. А то, что после пересадок женщины рожают абсолютно здоровых малышей! В Беларуси, кстати, живет единственная в мире женщина, которая родила уже двоих после сложнейшей пересадки печени вместе с почкой. Нашу страну периодически находим в различных показательных рейтингах. По комфорту материнства и детства - в тридцатке стран мира. Белорусы - бесспорные аутсайдеры младенческой смертности. Ее уровень - один из самых низких в Европе. И это, как показал минувший год, исторический рекорд для наших медиков, которые сегодня спасают даже самые крохотные жизни.

Из святая святых - репортаж Юлии Гризунт. Анна Першина родилась на три месяца раньше срока. Малышка появилась на свет весом всего 710 граммов. Дали о себе знать осложнения во время беременности ее мамы Натальи. 25 лет назад такой диагноз, как гестоз, мог стать приговором для обеих пациенток. Сегодня после кесарева девочке пришлось провести в реанимации два месяца для того, чтобы приехать домой уже здоровым ребенком.







Сегодня в РНПЦ "Мать и дитя" привозят самых тяжелых пациентов со всей страны

Немаловажно, что здесь созданы все условия для комфорта рожениц. Рядом всегда могут находиться друзья и родные. Организовывают и партнерские роды. В реанимацию к недоношенным детям молодых мам пускают ежедневно. Этот малыш весит 900 граммов. Он будет находиться в специальном кювезе, пока не научится самостоятельно дышать и не наберет еще 600 граммов. Когда вес достигнет полутора килограмма, его переложат в обычную кроватку. Вообще здесь выхаживают детей от 500 граммов. А некоторые процедуры проводят даже до рождения малышей.



Сегодня операции на сердце новорожденных делают уже на первом часу жизни

За четверть века независимости наши неонатологи научились лечить все известные формы врожденных пороков сердца - а их 250. Совсем недавно впервые провели трансплантацию главного органа 10-летней девочке. Это самая маленькая пациентка, которой пересадили сердце. И все же главным достижением белорусских кардиологов принято считать даже не многочисленные пересадки. Гордятся тем, что многие операции научились делать без скальпеля, или на языке докторов -малоинвазивными. Ведь после таких вмешательств пациенты могут вернуться к своей обычной жизни буквально через пару дней.



В прошлом году белорусские трансплантологи отметили 10 лет с того дня, как впервые пересадили печень