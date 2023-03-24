Достижения, разработки и настоящий прорыв будут представлены на выставке "Беларусь интеллектуальная" в Бресте

Постараемся создать максимально праздничную атмосферу, чтобы людям, приходящим посмотреть эту выставку, было приятно и в плане познаний, и в плане просто проведения досуга. Сама выставка будет построена по определенному кластерному принципу. Будет несколько кластеров, их достаточно много: это и IT-технологии, и индустрия 4.0 в промышленности, это и биотехнологии.

Дмитрий Городецкий, зампредседателя Брестского облисполкома