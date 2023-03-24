3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Достижения, разработки и настоящий прорыв будут представлены на выставке "Беларусь интеллектуальная" в Бресте
Белорусам есть что показать и чем удивить. Прямое доказательство - выставка "Беларусь интеллектуальная", которая теперь покоряет Брест. Сегодня она откроется в легкоатлетическом манеже. До этого выставка побывала уже в пяти областных центрах страны, и многие ее проекты эксперты называют настоящим прорывом. Среди них лекарство "Еленаген", которое помогает побеждать рак, препарат для обеззараживания почвы, белорусский электромобиль и многое другое. Целого дня будет мало, чтобы обойти все локации. На огромной выставочной площадке соберутся более 150 участников из разных регионов Беларуси. Свои последние достижения и разработки покажут ученые НАН Беларуси, представители учреждений образования, научно-исследовательских государственных и частных организаций страны, технопарков, которые занимаются научными исследованиями.
Постараемся создать максимально праздничную атмосферу, чтобы людям, приходящим посмотреть эту выставку, было приятно и в плане познаний, и в плане просто проведения досуга. Сама выставка будет построена по определенному кластерному принципу. Будет несколько кластеров, их достаточно много: это и IT-технологии, и индустрия 4.0 в промышленности, это и биотехнологии.
Чтобы успеть ознакомиться с экспонатами выставки, у брестчан и гостей города будет три дня.
Президент
Все
План действий от Лукашенко и двусторонние переговоры на климатическом саммите в Баку
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Шпаковский: Экологическая повестка - значимый вопрос будущего человечества, и о нем нужно говорить
Переработка мусора и артезианская вода: как в Минске реализуется экологическая политика
500 легковушек и около 300 грузовиков стоят в очереди на белорусско-польской границе
Авдонин: Беларусь находится в числе государств, которые ориентируются на будущее человечества
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все