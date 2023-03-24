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Достижения, разработки и настоящий прорыв будут представлены на выставке "Беларусь интеллектуальная" в Бресте

Белорусам есть что показать и чем удивить. Прямое доказательство - выставка "Беларусь интеллектуальная", которая теперь покоряет Брест. Сегодня она откроется в легкоатлетическом манеже. До этого выставка побывала уже в пяти областных центрах страны, и многие ее проекты эксперты называют настоящим прорывом. Среди них лекарство "Еленаген", которое помогает побеждать рак, препарат для обеззараживания почвы, белорусский электромобиль и многое другое. Целого дня будет мало, чтобы обойти все локации. На огромной выставочной площадке соберутся более 150 участников из разных регионов Беларуси. Свои последние достижения и разработки покажут ученые НАН Беларуси, представители учреждений образования, научно-исследовательских государственных и частных организаций страны, технопарков, которые занимаются научными исследованиями.

Постараемся создать максимально праздничную атмосферу, чтобы людям, приходящим посмотреть эту выставку, было приятно и в плане познаний, и в плане просто проведения досуга. Сама выставка будет построена по определенному кластерному принципу. Будет несколько кластеров, их достаточно много: это и IT-технологии, и индустрия 4.0 в промышленности, это и биотехнологии.
Дмитрий Городецкий, зампредседателя Брестского облисполкома

Чтобы успеть ознакомиться с экспонатами выставки, у брестчан и гостей города будет три дня.

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