Достижения в космической сфере, робототехнике, медицине и сельском хозяйстве - выставка "Беларусь интеллектуальная" открылась в Бресте

Достижения в космической сфере, робототехнике, медицине и сельском хозяйстве. 24 марта в Бресте начала работу масштабная выставка "Беларусь интеллектуальная".

Экспозиция была организована по поручению главы государства в преддверии Дня белорусской науки. Выставка побывала уже во всех областных центрах Беларуси.

Сегодня более 150 участников развернули свои экспозиции в легкоатлетическом манеже. Представлено свыше 400 экспонатов. Среди них белорусско-российский космический спутник. Вся электронная и оптическая начинка аппарата отечественного производства.

Факт Беспилотник "Буревестник" может нести до 80 килограммов полезного груза. Первый белорусский электромобиль (разработка для Ботанического сада) - 80 % комплектующих белорусские.





Интерес к выставке небывалый. Ее посетили только сегодня тысячи брестчан и гостей города, среди которых и гости из Поднебесной.

Мы заинтересованы в экспорте продукции белорусского производства в Китай. Удивлены количеством и качеством разработок, представленных на выставке. Мы заинтересованы в продаже и организации здесь производств по передачи технологий. Нам интересны контракты в поставках вашей мясо-молочной продукции в Китай, сухого молока, сыворотки, а также интересует производство удобрений. Жасмин Джао, представитель государственно-частной компании (Китай)



Много была на всяких выставках, таких экспонатов я не видела. Честно, мне больше всего понравились экспонаты беспилотных авиационных комплексов. Еще понравились машины, тут очень разнообразный спектр технологий, это все круто посмотреть.

Белорусом всегда есть чем гордиться, и наукой в том числе. Глядя на то, что они сейчас представили, это действительно большой опыт. Это большая гордость страны за то, что мы реально создаем что-то крутое.

Искусственный интеллект, робототехника, микроэлектроника. Интерактивная экспозиция состоит из множества тематических блоков.

Треть выставки занимают научно-технические достижения Брестской области. Среди них разработка студентов Брестского технического университета - робот-экскурсовод Мироша. Это разработки в сфере медицины - комплекс методик обследования развития инфаркта мозга от Брестской областной больницы.



Все наши инновации касаются здоровья населения, здоровья людей, поэтому методики лечения, которые спасают жизнь или улучшают ее качество, - это наш основной инновационный продукт. В Брестской областной больнице ежегодно разрабатывается 2-3 патента и внедряется до 30-40 инновационных методик лечения. И это самый наш главный потенциал. Андрей Шестюк, заместитель главврача по научной работе Брестской областной клинической больницы

В Бресте выставка пробудет три дня и завершит свое турне по регионам.