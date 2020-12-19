Достижения юных изобретателей из Костюковичей видны даже из космоса

Цифровизация затрагивает все больше сфер нашей страны. Высокие технологии будущего уже успешно внедрены в жизнь. Причем не только в промышленности, но и в социальных отраслях - медицине, образовании. И вот уже вчерашние школьники становятся изобретателями.



Например, достижения юных дарований из Костюковичей видны даже из космоса. Андрей Ястребов отправился к их авторам.



Робототехника в районной гимназии



В кабинете робототехники Костюковичской районной гимназии всегда шумно - в клубе юных конструкторов уже с полсотни учащихся. Поэтому и день, когда можно с головой окунуться в сборку помощников человека, расписан буквально по часам.



Из одного такого набора можно собрать 3 робота, а то и больше. Но это, шутят, конструктор для первоклашек. Изучить язык программирования - вот главная цель.







Юные изобретатели из глубинки



Настолько, что гимназисты стали и сами изобретать. И вот уже десятиклассник Андрей Фирсов упростил работу классным руководителям и поварам. Создал полезное приложение.



"Очень удобно, учителям не нужно носить талончики с утра. Мы уже видим, сколько у нас детей".

Цифровизация теперь в меню, говорят повара. А школьников уже не остановить. Восьмиклассник Владислав Беляков создал компьютерную игру и посвятил ее 75-летию Победы. Техника времен Великой Отечественной, история малой родины. В гимназии играют командами.





Альтернативная энергетика в образовании