3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Достижения юных изобретателей из Костюковичей видны даже из космоса
Цифровизация затрагивает все больше сфер нашей страны. Высокие технологии будущего уже успешно внедрены в жизнь. Причем не только в промышленности, но и в социальных отраслях - медицине, образовании. И вот уже вчерашние школьники становятся изобретателями.
Например, достижения юных дарований из Костюковичей видны даже из космоса. Андрей Ястребов отправился к их авторам.
Робототехника в районной гимназии
В кабинете робототехники Костюковичской районной гимназии всегда шумно - в клубе юных конструкторов уже с полсотни учащихся. Поэтому и день, когда можно с головой окунуться в сборку помощников человека, расписан буквально по часам.
Из одного такого набора можно собрать 3 робота, а то и больше. Но это, шутят, конструктор для первоклашек. Изучить язык программирования - вот главная цель.
Юные изобретатели из глубинки
Настолько, что гимназисты стали и сами изобретать. И вот уже десятиклассник Андрей Фирсов упростил работу классным руководителям и поварам. Создал полезное приложение.
"Очень удобно, учителям не нужно носить талончики с утра. Мы уже видим, сколько у нас детей".
Цифровизация теперь в меню, говорят повара. А школьников уже не остановить. Восьмиклассник Владислав Беляков создал компьютерную игру и посвятил ее 75-летию Победы. Техника времен Великой Отечественной, история малой родины. В гимназии играют командами.
Альтернативная энергетика в образовании
На уроках моделируют солнечные панели. Фактически на дровах научились заряжать мобильные телефоны. А эти достижения вообще видны из космоса.
Кстати, такое увлечение альтернативной энергетикой послужило стартом для нового важного проекта. Правда, чтобы увидеть его, нужно подняться на крышу.
Почти полторы сотни фотоэлектрических панелей мощностью свыше 35 Квт. Энергетическая безопасность гимназии. И еще один старт для новых проектов.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Пакистане свадебный автобус с гостями упал в реку
Минчанка трижды выносила чужие кроссовки из раздевалки спортзала
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП