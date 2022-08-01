Достопримечательности Минска - куда сходить и что посмотреть в столице Беларуси, если у вас всего 1-2 дня

Отправляясь в путешествие, очень важно продумывать свой маршрут и заранее готовить список мест для посещения. А что делать, когда туристические сроки сжаты, а увидеть хочется как можно больше?

На этот случай мы подготовили для вас краткий гайд столичных достопримечательностей столицы. Он подскажет, что можно посмотреть в Минске за 1-2 дня и где обязательно стоит сделать фото на память.

Верхний город



Фото:tonkosti.ru

Начать экспресс-знакомство с достопримечательностями Минска советуем с сердца столицы - Верхнего города. Именно там чувствуется дух европейской и средневековой архитектуры. С территории Верхнего города открывается красивейший вид на центр города, реку Свислочь и исторические домики Троицкого предместья. Здесь же советуем прогуляться по площади Свободы и музыкальному переулку. По вечерам особенно красивыулицы Революционная и Интернациональная, которые также находятся на территории Верхнего города.



На площади Свободы можно посмотреть Минскую ратушу и Архикафедральный собор Пресвятой Девы Марии. Ценители архитектуры смогут насладиться стилем классицизма и барокко. На самой площади у ратуши периодически играет живая музыка, поют молодые исполнители. Также здесь расположено множество кафе и ресторанов, в которых можно посидеть как одному, так и с компанией.

Спустившись вниз, можно набрести на улицу Зыбицкую. Это место хорошо подойдет для любителей баров и вечеринок. Именно поэтому территория Верхнего города хороша для посещения как утром, так и вечером. Добраться до нее очень легко, площадь находится возле станции метро "Немига".

Набережная реки Свислочь



Фото:livejournal.com

Туристы города признаются, что любят гулять и делать фото вдоль Свислочи. С одной стороны набережной находятся современные постройки и торговые центры, а с другой открывается вид на разноцветные европейские домики и Остров Мужества и Скорби (еще его называют "Остров слез"). Это небольшой искусственный остров, на котором расположен мемориальный комплекс, посвященный белорусам, участвовавшим в Афганской войне в 1980-е годы.

Особенно красива набережная по вечерам, когда в центре города включается подсветка. Вечерняя прогулка по реке точно оставит у вас теплые воспоминания.

Музей истории Великой Отечественной войны

Немного пройдя вдоль набережной, вы увидите музей истории Великой Отечественной войны. В нем расположены различные экспозиции, личные вещи солдат и объекты с тех времен, когда советские войска воевали за нашу свободу. В музее проводятся как групповые, так и индивидуальные экскурсии. Также можно взять напрокат аудиогид, который поможет глубже окунуться в историю военноговремени.

Национальная библиотека Беларуси

Национальная библиотека Беларуси точно понравится гостям столицы. Ее уникальность состоит в том, что она не только является библиотекой по назначению, но и включает в себя огромное количество выставочных залов, картин и музеев.

Особенностью данной библиотеки является ее смотровая площадка. С высоты 23-го этажа открывается красивый вид на Минск. Больше впечатлений можно получить в вечернее время, когда на самой библиотеке и в парке вокруг нее включается подсветка.

Библиотека располагается на станции метро "Восток".



Парк культуры и отдыха имени Челюскинцев

В Минске много парков для прогулок и отдыха. Один из самых больших - парк им. Челюскинцев. Находится на одноименной станции метро. Данный парк хорош тем, что включает в себя большую зону с аттракционами для детей, а также зеленую зону для неспешных прогулок.

Дети смогут покататься на каруселях, украсить лицо аквагримом, поесть сладкой ваты и прекрасно провести время в различных зонах активности. День, проведенный в парке Челюскинцев, точно запомнится и взрослым, и детям.

Улица Октябрьская









Отвлечься от исторической части города и ощутить современную молодежную обстановку можно недалеко от станции метро "Первомайская". Именно там находится улица Октябрьская, которая славится атмосферными барами, клубами и кофейнями.

Также Октябрьскую называют "улицей граффити". Столько муралов и стрит-арт объектов, как здесь, нет в Минске больше нигде. Это место идеально подходит для ярких и памятных фото.

"Песочница"

Одним из любимых мест минской молодежи является

. Эта площадка с уличной едой и современной музыкой редко кого оставляет равнодушным.

Место с интересным оформлением и непринужденной обстановкой. Здесь можно насладиться живой музыкой, вкусно покушать, попасть на киновечер и просто хорошо провести время. Найти "Песочницу" можно по адресу ул. Куйбышева, 45.

Музей кота

Одной из самых необычных достопримечательностей Минска можно назвать Музей кота. Здесь можно увидеть картины и почитать произведения на кошачью тематику. А еще можно самому нарисовать кота и разместить рисунок в музее.

Ну и, конечно, куда же без усато-хвостатых. Здесь живут самые настоящие коты, которых можно погладить и сфотографировать. Душевное место с кошачьей тематикой точно не оставит равнодушными ваших подписчиков в "Инстаграм".

Адрес Музея кота: ул. Интернациональная, 23. Заведение находится между станциями метро "Немига" и "Октябрьская".

Аквапарк "Лебяжий"

Одним из лучших мест для времяпровождения с семьей считается аквапарк. Даже если вы в Минске всего на два дня, найдите время и проведите здесь несколько часов. Визит в аквапарк наполнит ваше путешествие по столице Беларуси яркими эмоциями.

В Минске аквапарков несколько. Но самым большим является аквапарк "Лебяжий". Здесь много горок, крытые и открытые зоны для купания, бассейны, а также территория СПА. Точный адрес аквапарка: пр. Победителей, 120.

Минский зоопарк



Фото:minskzoo.by



Внести разнообразие в свое путешествие по столице можно, посетив Минский зоопарк. Здесь обитают около 400 видов редких представителей фауны Беларуси, а также экзотических животных. Есть контактная площадка, где свободно гуляют домашние овцы, козы и другие животные, которых можно покормить и погладить.

Помимо классических объектов на территории зоопарка располагаются дельфинарий и парк динозавров.

Минский зоопарк - отличное место для времяпровождения с семьей и детьми! Найти его можно по адресуул. Ташкентская, 40.

В Столице Беларуси много достопримечательностей и необычных мест. Город красив в любое время года, но особенно нарядно он выглядит весной и летом, когда деревья покрываются листвой и на многочисленных клумбах распускаются цветы. Чтобы полностью исследовать Минск, нужно иметь в запасе около недели. Однако даже за 1-2 дня можно хорошенько посмотреть город и сложить о нем свое впечатление. Надеемся, теперь вы точно для себя определили, куда можно сходить в Минске.

