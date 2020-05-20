Достопримечательности Минска в формате А0

Мегараскраску размером 84 на 119 сантиметров придумали в нашей столице. Авторы проекта на одном полотне собрали самые популярные места минчан и гостей столицы. Среди достопримечательностей - Национальная библиотека, Музей истории Великой Отечественной войны, врата Минска. На реализацию идеи потребовалось несколько месяцев. А вот раскрашивать мегакартину можно до 10 часов. Такие проекты существуют в России, Великобритании, Армении, Франции. Белорусские же авторы планируют работать и над новыми интерактивными иллюстрациями.



