Достояние для потомков. 12 тыс. деревьев высадили сотрудники ЦИК и волонтеры в Березинском районе

Субботним утром 5 апреля руководство Центризбиркома Беларуси, работники аппарата, а также члены Молодежного совета и волонтеры дружным трудовым десантом высадились в Березинском районе. Погода немного испортилась - похолодало, но это не помешало ЦИК поддержать республиканскую акцию "Дай лесу новае жыццё!".

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/314f9940-0db4-4e44-b0b5-1d3b5fcc5b94/conversions/38d92d14-c847-4b91-9393-b46a14a4fe38-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/314f9940-0db4-4e44-b0b5-1d3b5fcc5b94/conversions/38d92d14-c847-4b91-9393-b46a14a4fe38-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/314f9940-0db4-4e44-b0b5-1d3b5fcc5b94/conversions/38d92d14-c847-4b91-9393-b46a14a4fe38-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/314f9940-0db4-4e44-b0b5-1d3b5fcc5b94/conversions/38d92d14-c847-4b91-9393-b46a14a4fe38-xl-___webp_1920.webp 1920w

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси: "Приятно осознавать, что после нас здесь останется такое полезное достояние, которое будет востребовано нашими потомками. Лес - наше природное богатство, важный восстанавливаемый ресурс, который приносит стране и экономическую выгоду, и, в общем-то, востребован во всех отношениях. Ну, а посадка леса - это святое дело, особенно в Год благоустройства".

Экологическая акция нашла широкий отклик в сердцах белорусов. С трепетом каждый ее участник высаживает свое дерево, и даже не одно. Центризбирком сегодня, к примеру, засаживает молодыми соснами и елями 2 га лесных территорий. Переживать, что что-то не получится, не стоит. Даже если вы новичок в этом деле, рядом есть специалисты, которые помогут правильно посадить дерево, чтобы в будущем оно прижилось.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/27aa63b6-8606-4e50-b57d-fb791b5de970/conversions/2f45c6fe-cd7b-4cb4-8bfe-86d60c8076b3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/27aa63b6-8606-4e50-b57d-fb791b5de970/conversions/2f45c6fe-cd7b-4cb4-8bfe-86d60c8076b3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/27aa63b6-8606-4e50-b57d-fb791b5de970/conversions/2f45c6fe-cd7b-4cb4-8bfe-86d60c8076b3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/27aa63b6-8606-4e50-b57d-fb791b5de970/conversions/2f45c6fe-cd7b-4cb4-8bfe-86d60c8076b3-xl-___webp_1920.webp 1920w

Сергей Чемко, директор Березинского лесхоза: "Надо его высаживать с душой. Потому что любая работа имеет положительный результат, когда человек делает это с душой".