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Достояние для потомков. 12 тыс. деревьев высадили сотрудники ЦИК и волонтеры в Березинском районе
Субботним утром 5 апреля руководство Центризбиркома Беларуси, работники аппарата, а также члены Молодежного совета и волонтеры дружным трудовым десантом высадились в Березинском районе. Погода немного испортилась - похолодало, но это не помешало ЦИК поддержать республиканскую акцию "Дай лесу новае жыццё!".
Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси: "Приятно осознавать, что после нас здесь останется такое полезное достояние, которое будет востребовано нашими потомками. Лес - наше природное богатство, важный восстанавливаемый ресурс, который приносит стране и экономическую выгоду, и, в общем-то, востребован во всех отношениях. Ну, а посадка леса - это святое дело, особенно в Год благоустройства".
Экологическая акция нашла широкий отклик в сердцах белорусов. С трепетом каждый ее участник высаживает свое дерево, и даже не одно. Центризбирком сегодня, к примеру, засаживает молодыми соснами и елями 2 га лесных территорий. Переживать, что что-то не получится, не стоит. Даже если вы новичок в этом деле, рядом есть специалисты, которые помогут правильно посадить дерево, чтобы в будущем оно прижилось.
Сергей Чемко, директор Березинского лесхоза: "Надо его высаживать с душой. Потому что любая работа имеет положительный результат, когда человек делает это с душой".
Присоединиться к зеленой инициативе может каждый желающий. Для этого необходимо обратиться в один из лесхозов или лесничеств страны, где вас обеспечат всем необходимым для посадки нового леса.