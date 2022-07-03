Достояние Могилева - современный кардиохирургический центр

Могилев. И одно из достояний города - современный кардиохирургический центр. В начале ноября прошлого года его лично открывал наш Президент. Сегодня здесь на самом современном оборудовании выполняют сложнейшие операции мирового уровня. Это важно ценить и любить свое (видео).