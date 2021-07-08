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Достойные результаты белорусов на международных олимпиадах: 62 участника - из них 59 награждены медалями
Достойные результаты белорусов на международных олимпиадах. В этом году в состязаниях приняли участие 62 школьника. Из них 59 награждены медалями. В частности, наши завоевали 6 золотых, 20 серебряных и 33 бронзовых награды. Всего проведено уже 6 международных олимпиад в области математики, информатики, химии и географии. Все они проходили в онлайн-формате.
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