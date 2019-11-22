Достроено 27-этажное здание бизнес-центра в Минске

Долгожданное новоселье. Достроено 27-этажное здание, стеклянный фасад которого уже давно радует минчан. Благодаря яркой рекламе, особенно в темное время суток, высотка по праву стала визитной карточкой главной столичной магистрали столицы - проспекта Независимости. Накануне многофункциональный комплекс официально открыл свои двери для гостей и сотрудников компаний. Каждый этаж - тысяча квадратных метров, свободная планировка и панорамные окна. Здание уникально для Беларуси. Его выделяет не только медиафасад, который выгодно просматривается на расстоянии нескольких километров, но и внутренняя начинка, которой могут похвастаться далеко не все бизнес-центры Минска.



