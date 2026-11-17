Французские СМИ вновь проявляют интерес к Беларуси и ее роли в международной дипломатии. В центре внимания - Александр Лукашенко, который сохраняет контакты с Владимиром Путиным и может выступать посредником в диалоге с Москвой.

Не исключено, что обращение французских журналистов к белорусскому лидеру - это попытка найти дополнительные каналы коммуникации с российским президентом на фоне охлаждения отношений между Парижем и Москвой.

Роман Бессоне, политолог (Франция):

"Телеканал LCI - это второй по популярности новостной телеканал во Франции. Он стал очень известным, так как с самого начала конфликта на Украине постоянно освещает эту тему. Между Путиным и Макроном было утрачено доверие после того, как наш президент опубликовал видео своих личных разговоров с российским лидером в начале СВО. Я думаю, что за телеканалом LCI стоит администрация президента Франции, которая рассуждает так: если вести переговоры с Владимиром Путиным напрямую невозможно, то, вероятно, получится достучаться до него через Александра Григорьевича".