Доступ к ресурсу NN.BY ограничен за размещение запрещенной информации

Размещение запрещенной информации стало поводом ограничить доступ к ресурсу nn.by ("Наша Нива"). Об этом официально сообщило Министерство информации. Известно, что мониторинг портала вела Генеральная прокуратура. Установлено распространение фактов, запрещенных пунктом 1 статьи 38 закона "О средствах массовой информации". В данном случае речь может идти и о пропаганде наркотиков, экстремистской деятельности, насилии, ненадлежащей рекламе или на сайте были запрещенные ссылки. В связи с этим и принято решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу.

Сегодня Следственный комитет подтвердил, что главный редактор издания "Наша Нива" Егор Мартинович вместе с еще тремя фигурантами проходит по делу о массовых беспорядках в прошлом году в Минске. В настоящий момент с участием задержанных проводятся следственные действия. Что же касается медиков в здании СК. В ходе допроса Егор Мартинович сообщил о плохом самочувствии. Следователи вызвали бригаду скорой помощи. После обследования жалоб от него не поступило, разговор со следствием продолжился.