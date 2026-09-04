Доступная коррекция: как тренажерные комплексы помогают детям с особенностями развития

Право на развитие и образование у каждого ребенка должно быть независимо от диагноза - это один из приоритетов современной системы образования. В Беларуси свыше 178 тыс. детей с особенностями психофизического развития. Для них открыты специальные классы, группы, пункты коррекционной помощи. В 2026 году система сделала новый шаг вперед: в центры обучения и реабилитации по всей стране начали поступать современные тренажерные комплексы.

Егору Волотовичу 13 лет, у него детский церебральный паралич. Каждый его шаг - это борьба с мышцами, которые не слушаются. Тренажерный комплекс - не просто спортивный снаряд, а возможность почувствовать свое тело в пространстве, научиться контролировать движения и, что не менее важно, взаимодействовать с педагогом.

"Это действительно здорово, тут столько тренажеров. Инструктор опытный, который знает, как заниматься с детьми, к каждому свой подход. В первый день она взяла Егора и повела его в кабинет знакомиться. Мы очень довольны. Сейчас три раза в неделю ходим на физкультуру, с удовольствием Егор занимается. После каждого занятия у него определенная группа мышц расслабляется, определенные начинают в правильном ракурсе работать, т. е. походка становится более правильной, уверенной. Естественно, он себя чувствует совершенно по-другому", - поделилась мама Егора.

Тренажерные комплексы разработаны специально для детей с тяжелыми множественными нарушениями. Здесь есть все, чтобы развивать координацию, снимать мышечный спазм.

Наталья Чирицо, учитель адаптивной физической культуры ГУО "Средняя школа № 111 имени Михаила Каснерика г. Минска":

"В рамках реализации образовательных программ по специальному образованию в нашем учреждении был создан кабинет адаптивной физической культуры и кабинет эргомеханотерапии. Для детей с особенностями психофизического развития очень важны занятия по адаптивной физической культуре. Мы работаем на сенсорную интеграцию, развитие когнитивных функций, двигательную мобильность. Проходит непрерывный процесс реабилитации детей".

За улыбкой - ежедневный труд сотен педагогов и поддержка государства. Сегодня в Беларуси для детей с особенностями психофизического развития создают специальные условия: работают почти 5 тыс. групп, более 6 тыс. спецклассов, 160 кабинетов ранней помощи. Новое оборудование - еще один шаг.

Алла Веретенникова, начальник отдела адаптации и интеграции лиц с особенностями психофизического развития Министерства образования Беларуси:

"Благодаря государственной поддержке на сегодняшний день в Республике Беларусь изготовлен и уже поставлен в часть учреждений образования уникальный тренажерный комплекс для сенсорной интеграции. Данный комплекс разработан специально для категории детей с тяжелыми множественными нарушениями в физическом или психическом развитии, а также включая категорию детей с расстройствами аутистического спектра".

На месте не стоит и образовательная база. К новому учебному году издали 23 учебника для детей с нарушениями речи, слуха, зрения и интеллектуальной недостаточностью.

Ключевая цель - чтобы у каждого ребенка была возможность раскрыть свой потенциал. В Беларуси для этого создают систему: ранняя помощь, индивидуальные программы и новое оборудование. Тренажерные комплексы уже пришли в центры Минска, Гомеля и Жлобина. В ближайшее время их закупят во все центры страны, чтобы у каждого ребенка с особенностями развития был шанс на качественное образование и достойную жизнь.