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Доступная медицина - сделать прививку против COVID-19 может каждый

Более 110 выездных бригад задействованы в вакцинации населения в Центральном регионе. Медики выезжают в организации и на предприятия, антиковидный курс проводят также на базе фельдшерско-акушерских пунктов. Кроме этого, в 13 районах Минской области работают передвижные медицинские комплексы. Пациентов принимают и сельские амбулатории. Только в Узденском районе их шесть. Лошанская, например, обслуживает 24 населенных пункта, а это 1200 человек. Прививку сделала большая часть.


Иммунизация против гриппа в Беларуси

Продолжается в регионе иммунизация и против гриппа. Укол сделали более 15 процентов населения. Больше всего привито в Дзержинском, Несвижском, Солигорском и Стародорожском районах.

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