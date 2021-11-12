Доступная медицина - сделать прививку против COVID-19 может каждый

Более 110 выездных бригад задействованы в вакцинации населения в Центральном регионе. Медики выезжают в организации и на предприятия, антиковидный курс проводят также на базе фельдшерско-акушерских пунктов. Кроме этого, в 13 районах Минской области работают передвижные медицинские комплексы. Пациентов принимают и сельские амбулатории. Только в Узденском районе их шесть. Лошанская, например, обслуживает 24 населенных пункта, а это 1200 человек. Прививку сделала большая часть.

